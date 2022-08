สหรัฐฯลงดาบแพลตฟอร์มคริปโตชื่อดัง “ทอร์นาโด แคช" ห้ามอเมริกันทำธุรกรรมหลังปล่อย “เกาหลีเหนือ” ฟอกเงินไปร่วม 1 พันล้านดอลลาร์

บิสซิเนสอินไซเดอร์ รายงานเมื่อวานนี้(8 ส.ค)ว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Asset Control )ของกระทรวงการคลังหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร “ทอร์นาโด แคช” (Tornado Cash) แพลตฟอร์มเงินคริปโตชื่อดังการคว่ำบาตรที่จะมีผลบังคับใช้ทันทีวานนี้(8) โดยไม่อนุญาตให้พลเมืองสหรัฐฯหรือองค์กรในสหรัฐฯใช้แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯเปิดเผยว่า ทอร์นาโด แคช ปล่อยให้โจรไซเบอร์สามารถหาประโยชน์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มด้วยการฟอกเงินไป 7 พันล้านดอลลาร์ในรูปสกุลเงินคริปโตนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2019ไบรอัน เนลสัน (Brian Nelson) ผู้ช่วยรัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯด้านก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน(Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence) กล่าวผ่านทางแถลงการณ์ว่า “ถึงแม้จะมีคำรับรองทางสาธารณะแต่ทว่าทอร์นาโด แคชยังคงล้มเหลวซ้ำซากในการใช้การป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบเพื่อหยุดมันจากการฟอกเงินสำหรับเหล่าคนร้ายไซเบอร์ในตามปกติและ(ยัง)ปราศจากมาตรการเบื้องต้นในการแก้ปัญหาความเสี่ยง”ทั้งนี้อ้างอิงจาก TRM Lab พบว่าแค่เฉพาะเกาหลีเหนือฟอกเงินไปได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับเงินที่ขโมยออกมาผ่านทางแพลตฟอร์มทอร์นาโด แคชdigital asset mixer ซึ่งถูกใช้เพื่อปิดบังต้นทางของเงินและการทำธุรกรรมส่วนตัวผ่านทาง Ethereum blockchain นั้นพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการแฮก Axie Infinity เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ ลาซารัส( Lazarus )สามารถขโมยออกไปได้ 625 ล้านดอลลาร์เดอะการ์เดียนของอังกฤษ รายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯชี้ว่า ลาซารัสที่มีเปียงยางอยู่เบื้องหลังซึ่งทำการโจมตีทางไซเบอร์ทั้งเป้าหมายการเมืองและเป้าหมายทางการเงินได้ฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มทอร์นาโด แคชไปแล้วไม่ต่ำกว่า 455 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกลุ่มนี้ถูกสหรัฐฯประกาศคว่ำบาตรเช่นกันสหรัฐฯและเกาหลีใต้กล่าวว่า เกาหลีเหนือระดมมือแฮกเกอร์หลายพันคนเพื่อขโมยเงินรวมไปถึงเงินดิจิทัลคริปโตเพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเอง แต่ทว่าเปียงยางออกมาปฎิเสธทั้งนี้การสั่งคว่ำบาตรแพลตฟอร์มทอร์นาโด แคชเกิดขึ้นหลังก่อนหน้ากระทรวงการคลังสหรัฐฯได้สั่งคว่ำบาตร เบลนเดอร์ (Blender) ในเดือนพฤษภาคม ถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศคว่ำบาตร virtual currency mixer และประกาศจะเดินหน้าสอบสวนการใช้ซอฟท์แวร์นี้ในจุดประสงค์ทางลบ