นิวยอร์กแนะ WHO เปลี่ยนชื่อ ‘ฝีดาษลิง’ หวั่นทำคนอายไม่ยอมมารักษา

WHO ประกาศให้ฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มากกว่า 16,000 คนใน 75 ประเทศทั่วโลกนครนิวยอร์กพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้วไม่ต่ำกว่า 1,092 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในบรรดาเมืองของสหรัฐฯแอชวิน วาซาน กรรมาธิการด้านสาธารณสุขของนครนิวยอร์ก ระบุในจดหมายที่ส่งถึง ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO เมื่อวานนี้ (26)อันที่จริงแนวคิดในการเปลี่ยนชื่อไวรัสฝีดาษลิงก็เคยถูกพูดถึงมาแล้วในการแถลงข่าวของ WHO เมื่อเดือน มิ.ย.วาซาน ชี้ว่า คำศัพท์บางคำ (เช่น ฝีดาษลิง) แฝงความหมายเกี่ยวกับการเหยียดผิว และมักถูกนำไปเชื่อมโยงกับชุมชนคนผิวสี พร้อมยกตัวอย่างผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเอชไอวีในช่วงแรกๆ รวมถึงความเกลียดชังคนเอเชียที่เพิ่มทวีขึ้นในสหรัฐฯ หลังจากอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาเรียกโควิด-19 ว่า “ไวรัสจีน”วาซาน กล่าวประชากรโลกทุกเชื้อชาติมีโอกาสมากพอๆ กันที่จะติดเชื้อฝีดาษลิง ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นในแถบแอฟริกากลางและตะวันตก ทว่าได้แพร่ออกไปสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐฯ และโดยมากพบในกลุ่มชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กันอาการในช่วงแรกๆ ของผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงคือมีไข้และอ่อนเพลีย จากนั้นจะมีผื่นแดงขึ้นทั่วร่างกาย ก่อนที่ผื่นนั้นจะบวมกลายเป็นตุ่มน้ำใสและตุ่มหนอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถแพร่เชื้อได้สูงสุด ระยะนี้จะคงอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่แผลจะตกสะเก็ดและหลุดลอกไปทางการนิวยอร์กได้นำวัคซีน Jynneos หรือวัคซีนฝีดาษที่พบว่าให้ผลในการป้องกันฝีดาษลิงได้ดีพอสมควร มาฉีดให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเกย์และไบเซ็กชวลที่มา: เอเอฟพี