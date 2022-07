WHO ยกระดับเตือนภัย 'ฝีดาษลิง' เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

การยกระดับเตือนภัยครังนี้หมายความว่า WHO มองว่าการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขทั่วโลกในระดับสำคัญ ซึ่งจำเป็นต่องใช้การตอบสนองเชิงประสานงานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปมากกว่านี้และไม่ให้มันกลายเป็นโรคระบาดถึงแม้ว่าการประกาศของ WHO จะไม่ได้บังคับให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ออกมาตรการแต่อย่างใด แต่มันเป็นการเรียกร้องให้มีการตอบสนองอย่างเร่งด่วน WHO ทำได้เพียงออกคำชี้แนะและแนวทางต่อรัฐสมาชิกเท่านั้น หน้าที่ของรัฐสมาชิกคือการรายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขโลกเมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาตินี้ประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อโรคฝีดาษลิง แต่การติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บีบให้ เตโวโดรส อัดฮาโนม เกอเบรออีเยอซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกต้องออกคำเตือนขั้นสูงสุดก่อนที่จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ คณะกรรมการภาวะฉุกเฉินของ WHO จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาหลักฐานและเสนอคำแนะนำต่อผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการไม่สามารถลงมติเอกฉันท์เองว่าโรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินหรือไม่"เราพบการแพร่ระบาดที่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านการแพร่เชื้อในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเรายังคงเข้าใจเพียงน้อยนิด" เตโวโดรส กล่าว "ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผมจึงตัดสินใจว่าการแพร่ระบาดทั่วโลกของโรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ"จนถึงตอนนึ้มีผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้วมากกว่า 16,000 รายจาก 75 ประเทศ และตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วเพิ่มขึ้น 77 เปอร์เซ็นต์จากปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม อ้างจากข้อมูลของ WHO ตอนนี้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อสูงที่สุดในปีนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในแอฟริกา 5 ราย ขณะที่ประเทศอื่นนอกแอฟริกายังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตที่มา cnbc