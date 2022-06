ทูตสหรัฐฯ วอนรัสเซีย ‘อย่าสั่งปิดสถานทูตมะกัน’ แม้สัมพันธ์เลวร้าย ย้ำสองมหาอำนาจนิวเคลียร์ยังต้องคุยกัน

ซัลลิแวน ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TASS ว่า วอชิงตันและมอสโกไม่ควรจะตัดสัมพันธ์ทางการทูตกันง่ายๆ





ซัลลิแวน วัย 62 ปี กล่าวกับ TASS ว่า

และย้ำว่าการสั่งปิดสถานทูตระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซียนั้นจะเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรง





ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน เอ่ยถึงการส่งทหารรุกรานยูเครนว่าเป็น “จุดเปลี่ยน” ในประวัติศาสตร์รัสเซีย และเป็นการปฏิวัติต่อต้านการครองความเป็นใหญ่ (hegemony) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้นำเครมลินบอกว่าใช้อิทธิพลข่มเหงรัสเซียมาตลอดตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี 1991ฝ่ายยูเครน และบรรดารัฐตะวันตกที่ให้การสนับสนุนอ้างว่า นี่คือการต่อสู้เพื่อให้ยูเครนรอดพ้นจากแผนยึดดินแดนเยี่ยงนักล่าอาณานิคมซึ่งได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนับพันคน ทำให้ชาวยูเครนอีกกว่า 10 ล้านต้องพลัดถิ่นฐาน และทำให้เมืองต่างๆ ของยูเครนกลายสภาพเป็นที่ดินรกร้าง (wasteland)เขากล่าวทูตอเมริกันผู้นี้ยังฝากเตือนไปยังชาติตะวันตกว่าไม่ควรที่จะถอดหนังสือของ เลโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) นักเขียนชาวรัสเซียออกจากชั้นวาง และไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิเสธการบรรเลงเพลงของ “ปิออตร์ ไชคอฟสกี” (Pyotr Tchaikovsky) ด้วยสหรัฐฯ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียตในปี 1933 และแม้จะผ่านวิกฤตการณ์และการเผชิญหน้าอย่างล่อแหลมมาแล้วหลายครั้งในยุคสงครามเย็น ทว่าวอชิงตันและมอสโกก็ไม่เคยตัดความสัมพันธ์กันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ดี รัสเซียประกาศแล้วว่าการ “เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ” กับตะวันตกในยุคหลังสหภาพโซเวียตได้จบสิ้นลงแล้ว และหลังจากนี้มอสโกจะหันไปขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศในซีกโลกตะวันออกเมื่อเดือนที่แล้ว แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ก็ออกมาแขวะมอสโกด้วยการบอกว่า ขออุทิศเพลง ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ ของศิลปินสาวชื่อดัง เทย์เลอร์ สวิฟต์ ให้แก่ประธานาธิบดี ปูตินเขาเตือนที่มา : รอยเตอร์