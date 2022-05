WHO คาดจะพบผู้ติดเชื้อ ‘ฝีดาษลิง’ เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ฝีดาษลิงเป็นโรคติดเชื้อที่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง และพบได้บ่อยในภูมิภาคแอฟริกากลางและตะวันตก และเนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อผ่านการสัมผัสใกล้ชิด หากใช้มาตรการกักตัวและการรักษาสุขอนามัยที่ดีก็จะสามารถควบคุมโรคได้ไม่ยาก

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ระบุวานนี้ (22) ว่า การพบผู้ป่วยฝีดาษลิงเพิ่มขึ้นทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่

และตนยังไม่ได้รับรายงานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับระดับการแพร่กระจายของโรคในสหรัฐฯ

WHO เตรียมจะเผยแพร่คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของฝีดาษลิง ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า“จากข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่า การแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนจะเกิดขึ้นเฉพาะในผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดทางกายกับผู้ป่วยที่แสดงอาการ” WHO ระบุในถ้อยแถลงเดวิด เฮย์มานน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของ WHO ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือการที่เชื้อจะแพร่สู่ประชากรผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดการแพร่กระจายไปทั่วโลกเฮย์มานน์ ย้ำว่า “การสัมผัสใกล้ชิด” คือช่องทางหลักในการแพร่กระจายของฝีดาษลิง เนื่องจากแผลบนร่างกายผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายมาก ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ซึ่งดูแลลูกที่ป่วยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ รวมไปถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข และด้วยเหตุนี้บางประเทศจึงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ (smallpox) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูลเดียวกันให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะต้องดูแลผู้ป่วยฝีดาษลิงอย่างไรก็ดี เฮย์มานน์ ยืนยันว่าการระบาดของฝีดาษลิงครั้งนี้ “แตกต่าง” จากโควิด-19 ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายกว่ากันมาก และผู้ที่สงสัยว่าตนเองอาจจะเคยสัมผัสกับผู้ป่วยฝีดาษลิง หรือเริ่มแสดงอาการไข้และมีผื่นขึ้นตามตัว ก็ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น“เรามีวัคซีนที่สามารถสู้กับมันได้ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ คุณสามารถปกป้องตัวเองจากโรคนี้ได้” เขากล่าว“มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องกังวล” ไบเดน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ก่อนจะขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันจากเกาหลีใต้มุ่งหน้าไปยังกรุงโตเกียว“มันน่ากังวลตรงที่ว่า ถ้าโรคนี้แพร่กระจายออกไปก็ย่อมจะเกิดผลกระทบตามมา เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาวิธีรับมือและดูว่าจะมีวัคซีนตัวไหนบ้างที่สามารถป้องกันมันได้”สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิง 2 รายแรกของปีนี้เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ในรัฐแมสซาชูเซตส์ และล่าสุดเพิ่งจะพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มอีก 1 รายที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (22)ที่มา : รอยเตอร์, เอเอฟพี