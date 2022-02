พิษการเมือง! ผู้โดยสารถูกตะเพิดลงเครื่องบิน ฐานสวมหน้ากากอนามัยเหน็บ 'โจ ไบเดน' (ชมคลิป)

วิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งสวมหน้ากากอนามัย กำลังโต้เถียงกับพนักงานบนเที่ยวบินรายหนึ่ง ซึ่งพูดถึงข้อความที่ผู้โดยสารรายนี้เขียนบนหน้ากากอนามัยในวิดีโอไม่เผยให้เห็นข้อความบนหน้ากากอนามัย แต่กัปตันของเที่ยวบินระบุว่ามันเป็นสโลแกน "Let’s go Brandon" รหัสไม่ลับของคำว่า “F–k โจ ไบเดน” ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในบรรดาฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดี "วันนี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มีข้อความ let’s go Brandon บนหน้ากาก หรือไม่คุณจะต้องถอดมันออก"ภาพในวิดีโอพบเห็นพนักงานหญิงแจ้งผู้โดยสารรายนี้ให้เก็บข้าวของและลงจากเครื่องบิน ระหว่างนั้นเธอได้บอกกับเขาด้วยว่าไม่อนุญาตให้บันทึกภาพของเธอ แม้ความจริงคือคลิปนี้บันทึกภาพโดยคนอื่นสายการบินไจแอนท์ แอร์ไลน์ส ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่า ชายคนนี้ถูกขอให้ลงจากเครื่องบิน โทษฐานที่เพิกเฉยต่อคำสั่งของลูกเรือ "วิดีโอที่ตัดสั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารรายหนึ่ง ซึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอซ้ำๆ ของลูกเรือ ที่ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายสวมหน้ากากของรัฐบาลกลาง"ถ้อยแถลงระบุต่อว่า "ผู้โดยสารถูกพาตัวลงจากเครื่องบิน และมีการอนุมัติคืนเงินให้เขา การเพิกเฉยต่อคำสั่งจากลูกเรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง และเป็นเหตุผลให้ต้องขอให้ลงจากเที่ยวบิน เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย""การตัดสินใจให้ผู้โดยสารรายหนึ่งๆ ลงจากเครื่องบินไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และมันเป็นการตัดสินใจโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือของเรา" ถ้อยแถลงระบุ"ในเดือนเมษายน สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐฯ (เอฟเอเอ) ใช้นโยบายไม่อดทนกับพฤติกรรมเกเรของผู้โดยสาร ในนั้นรวมถึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกเรือ เรายินดีต่อจุดยืนที่แข็งกร้าวของเอฟเอเอกับผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมเกเร ตระหนักว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถก่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกับทั้งผู้โดยสารและลูกเรือ" ถ้อยแถลงกล่าวอย่างไรก็ตาม สายการบินอัลลีไจแอนท์ แอร์ไลน์ส ไม่ได้ระบุว่าทำไมผู้โดยสารรายนี้ถึงถูกพิจารณาว่ามีพฤติกรรมเกเร หรือทำไมเขาถึงถูกตีความว่าละเมิดกฎระเบียบเมื่อไม่นานที่ผ่านมา เคยเกิดเหตุลักษณะคล้ายกัน ผู้โดยสารรายหนึ่งของสายการบินสปิริต แอร์ไลน์ส อ้างว่าเขาถูกบีบให้ถอดหน้ากากอนามัยที่มีสโลแกนแบบเดียวกันอดัม ราดอกนา ผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังบินจากคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ไปยังแทมปา รัฐฟลอริดา เมื่อเดือนที่แล้ว โพสต์วิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นคลิปไวรัล เป็นภาพที่พนักงานกำลังมอบหน้ากากอนามัยอันใหม่ให้เขา แทนของเดิมที่เขาสวมใส่อยู่ ซึ่งมีข้อความ “Let’s Go Brandon FJB”(ที่มา : นิวยอร์กโพสต์)