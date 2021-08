"สหรัฐฯ" กลับมาเสียชีวิตวันละกว่าพันคนหลัง “เดลตา” ระบาดหนัก WHO ยืนกรานโลกยังไม่จำเป็นสำหรับ “วัคซีนเข็มกระตุ้น”

รอยเตอร์รายงานวันนี้(18 ส.ค)ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯล่าสุดพยายามอย่างหนักที่จะแจกวัคซีนโควิด-19ให้แก่ประชาชนสหรัฐฯโดยใน 7 วันโดยเฉลี่ยของโดสที่ให้เพิ่มขึ้น 14% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องมาจากภัยคุกคามไวรัสเดลตา อ้างอิงตัวเลขจากเวิลด์ดาต้าของรอยเตอร์ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศต่างเห็นผู้ป่วยโควิด-19ที่จำเป็นต้องรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 70%ในช่วงเวลา 14 วันล่าสุด และการระบาดของไวรัสเดลตา รอยเตอร์ชี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลของรัฐในวันอังคาร(17)พบว่า 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสหรัฐฯมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ทั้งหมด 1,017 คน ส่งผลทำให้มียอดเสียชีวิตรวมอยู่ที่ 623,000 คนนอกจากนี้ยังพบว่าสหรัฐฯมีตัวเลขเคสใหม่เพิ่มแต่ละวันเกิน 100,000 รายโดยเฉลี่ยตลอด 12 วัน สูงที่สุดในรอบ 6 เดือน และในบรรดาผู้ติดเชื้อใหม่ยังรวมไปถึงผู้ว่าการรัฐเทกซัส เกร็ก แอบบ็อตต์ (Greg Abbott)ที่ถึงแม้ว่าเขาได้รับวัคซีนโควิด-19ครบโดสแล้วแต่ยังคงติดเชื้ออยู่ โดยเขามีผลการตรวจเชื้อเป็นบวกในวันอังคาร(17) แต่มาจนถึงเวลานี้ยังคงไม่แสดงอาการป่วยปรากฎอ้างอิงจากสำนักงานของแอบบ็อตต์แอบบ็อตต์เป็นตัวตั้งตัวตีไม่ยอมประกาศใช้มาตรการกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยภายในรัฐของเขาทั้งๆที่ในเวลานี้รัฐเทกซัสกำลังพบกับการระบาดระลอกที่ 4 อย่างหนักการระบาดของไวรัสเดลตาทำให้หลายประเทศรวมสหรัฐฯแสดงความต้องการที่จะแจกเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานโรคใหม่ให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลก WHO กลับออกมาประกาศสวนทางในวันนี้(18)ว่า ในเวลานี้โลกยังไม่จำเป็นสำหรับเข็มกระตุ้น พร้อมเสริมต่อว่า ขอให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางมากที่สุดทั่วโลกได้รับวัคซีนครบแล้วค่อยให้ประเทศร่ำรวยแจกวัคซีนเข็มที่ 3รอยเตอร์รายงานว่า ความเห็นของ WHO ออกมาก่อนที่รัฐบาลสหรัฐฯประกาศจะเริ่มต้นแจกวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนอเมริกันทั่วประเทศ 8 เดือนหลังจากที่ได้รับเข็มที่ 2 แล้วซอมยา สวามีนาธาน (Soumya Swaminathan) หัวหน้านักวิทยาศาสตร์องค์การอนามัยโลกแสดงความเห็นว่า “เราเชื่อมั่นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลในปัจจุบันนี้ไม่ได้บ่งชี้ไปในทิศทางว่าเข็มกระตุ้นเป็นความจำเป็น”อย่างไรก็ตามเธอชี้ว่า ยังคงต้องมีทำการศึกษาต่อไปที่ปรึกษาระดับสูงของ WHO บรูซ เอลเวิร์ด(Bruce Aylward) ได้อ้างไปถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มประเทศร่ำรวยว่า “มีวัคซีนอย่างเพียงพอทั่วโลกแต่มันไม่อยู่ถูกที่และไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม”วัคซีนโควิด-19จำนวน 2 โดสสมควรที่จะให้กับกลุ่มคนยากไร้ทั่วโลกก่อนที่วัคซีนเข็ม 3 จะถูกแจกให้กับประชาชนในโลกร่ำรวยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19ครบถ้วนแล้วเขากล่าว“เราห่างไกลจากจุดนั้นมาก” เอลเวิร์ดยอมรับ