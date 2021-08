ด่วน!ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯเตือนงดเดินทางเยือนไทย กังวลโควิดระบาดหนัก

ซีดีซี ยกระดับคำเเนะนำชาวอเมริกันเรื่องการเดินทางมาประเทศไทย เป็น "เสี่ยงสูงมาก" ต่อการระบาดของโควิด-19 ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก็ได้ปรับคำเตือนสำหรับผู้ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยสูงขึ้นตามเเนวทางของซีดีซี ที่ระบุว่าไทยอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงสุดขั้นที่ 4 "COVID-19 Very High"กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯยกระดับคำเตือนการเดินทางมายังไทยเป็น "Do Not Travel" หรือ "ไม่ควรเดินทางไป" โดยให้เหตุผลเรื่องการระบาดของโควิด-19สำนักข่าววอยซ์ออฟอเมริการะบุว่าจาการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบว่าไทยเคยอยู่ในระดับที่ 3 หรือ High Risk (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเเต่เดือนพฤษภาคม จนกระทั่งถูกปรับมาอยู่กลุ่มความเสี่ยงสูงสุดขั้นที่ 4 ในวันจันทร์(9ส.ค.)วอยซ์ออฟอเมริการายงานว่าขณะนี้มีกว่า 70 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ 4 เช่นเดียวกับไทย อาทิเช่น บราซิล ชิลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย กรีซ สเปน อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นต้น ขณะที่ประเทศและเขตแดนอื่นๆที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามายังประกอบด้วย อิสราเอล เวสต์แบงค์และฉนวนกา เช่นเดียวกับประเทศอารูบาและดินแดนเฟรนช์โปลินีเซียขณะเดียวกันทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯยังออกคำแนะนำคู่ขนาน คำเตือนด้านการเดินทางระดับ 4 "Do Not Travel" หรือ "ไม่ควรเดินทางไป" สำหรับไอซ์แลนด์และฝรั่งเศส เช่นกันในวันจันทร์(9ส.ค.)ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฏาคม ซีดีซีแสดงความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในอิสราเอล เวสต์แบงค์และฉนวนกาซา ยกระดับคำเตือนด้านการเดินทางขึ้น 2 ขั้น สู่ระดับ 3 หรือมีความเสี่ยงสูงทั้งนี้ซีดีซียังได้ยกระดับเตือนภัยระดับ 3 สำหรับออสเตรีย โครเอเชีย เอลซัลวาดอร์ อาเซอร์ไบจาน กวม เคนยาและจาไมกา โดยที่ซีดีซีระบุว่านักเดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังประเทศเหล่านี้(ที่มา:รอยเตอร์/วอยซ์ออฟอเมริกา)