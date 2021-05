ชาวญี่ปุ่น 3.5 แสนคนเข้าชื่อเรียกร้องยกเลิก ‘โตเกียวโอลิมปิก’

เคนจิ อุตสึโนมิยะ ทนายความและอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ โตเกียว ได้จัดทำคำร้องออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่า

‘Cancel the Tokyo Olympics to protect our lives’

ผ่านทางเว็บไซต์ change.org เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค. และมีผู้คนเข้าไปลงนามสนับสนุนอย่างล้นหลามรวดเร็วยิ่งกว่าคำร้องใดๆ ที่ยื่นผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวในญี่ปุ่น ซึ่ง อุตสึโนมิยะ ชี้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกำลัง “สะท้อนความคิดเห็นของประชาชน” ต่อการจัดโอลิมปิกท่ามกลางภาวะโรคระบาด

สถานการณ์การระบาดระลอกที่ 4 ของโควิด-19 ในญี่ปุ่นส่งผลให้กรุงโตเกียวและอีก 5 จังหวัดตกอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และคาดว่าในวันนี้ (14) จะมีการขยายภาวะฉุกเฉินไปยังอีก 3 ภูมิภาค รวมถึงฮอกไกโดซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนโอลิมปิก

อุตสึโนมิยะ ยืนยันว่าจะเปิดให้คนร่วมเข้าชื่อในคำร้องออนไลน์ต่อไป “จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการแข่งขัน” พร้อมปฏิเสธเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ต้องเสียไปฟรีๆ หากไม่สามารถจัดการแข่งขันได้

ผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำต่อเนื่องหลายครั้งบ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่า ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่คัดค้านการจัดโอลิมปิกในปีนี้ โดยบ้างก็เห็นว่าควรเลื่อนออกไปก่อน หรือไม่ก็ยกเลิกไปเลย“การจัดโอลิมปิกครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่า เรามองอะไรเป็นสิ่งสำคัญกว่ากัน ระหว่างชีวิตคน หรือพิธีการและอีเวนต์ที่เรียกกันว่าโอลิมปิก” อุตสึโนมิยะ ให้สัมภาษณ์เขายังฝากข้อเรียกร้องไปยัง ยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ให้ตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันครั้งนี้“แม้อำนาจตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับ IOC แต่โตเกียวในฐานะที่เป็นเมืองเจ้าภาพ ก็ควรที่จะกระตุ้นให้ IOC สั่งยกเลิก” เขากล่าวคำร้องนี้ยังถูกส่งต่อไปยัง IOC, คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล รวมถึงคณะผู้จัดงานท้องถิ่นและรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ (13) สมาคมแพทย์ในญี่ปุ่นก็ได้ออกมาเตือนเช่นกันว่า “เป็นไปไม่ได้เลย” ที่จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกอย่างปลอดภัยในสภาวการณ์เช่นนี้ แต่คณะผู้จัดงานก็ยังคงอ้างว่ามาตรการควบคุมโรคจะช่วยให้ทั้งนักกีฬาและประชาชนมีความปลอดภัยเพียงพอ“ชีวิตคนสำคัญกว่าเงิน” เขากล่าวแม้คณะผู้จัดงานจะโชว์ผลการตรวจเชื้อซึ่งเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงในส่วนของนักกีฬาต่างชาติ และเชื่อมั่นว่ามาตรการรับมือต่างๆ ที่เตรียมไว้จะได้ผล ทว่ากระแสคัดค้านโอลิมปิกก็ยังคงแรงไม่มีแผ่ว แม้แต่นักกีฬาญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง นาโอมิ โอซากะ นักเทนนิสหญิงดาวรุ่ง และ ฮิเดกิ มัตสึยามะ นักกอล์ฟอาชีพ ก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ารู้สึกกังวลและไม่มั่นใจความปลอดภัยของเกมการแข่งขันครั้งนี้ที่มา: เอเอฟพี