In Pics: ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ WHO เข้าตรวจ “ตลาดอาหารทะเลอู่ฮั่น” ต้นตอโควิด-19

รอยเตอร์รายงานวันนี้(31 ม.ค)ว่า ทั้งนี้พบว่าทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติขององค์การอนามัยโลก WHO เดินทางถึงในช่วงบ่ายวันอาทิตย์(31 ม.ค) ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา พร้อมกับเครื่องกีดขวางถูกตั้งด้านนอกรั้วสีน้ำเงินสูงที่ล้อมรอบตลาดสดหัวหนาน(Huanan market) ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดในย่านใจกลางเมืองอู่ฮั่นเครื่องกีดขวางถูกนำออกทันทีที่ทางทีมผู้เชี่ยวชาญ WHO เดินทางไปถึงทางการจีนเข้มงวดต่อประชาชนทั่วไปที่จะเข้าไปด้านในตลาดสดหัวหนานนับตั้งแต่โรคโควิด-19ถูกพบระบาดมาจากตลาดแห่งนี้ และได้ถูกปิดลงเมื่อต้นปี 2020 ซึ่งก่อนที่จะถูกปิดไปมีแผงผู้ค้าจำนวนหลายร้อยอยู่ด้านในซอยเล็กๆที่แออัดซึ่งแบ่งโซนจำหน่ายเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผักต่างๆซึ่งมีนักการทูตจีนบางส่วน และสื่อรัฐบาลจีนต่างออกมาชี้ว่า ไม่เชื่อว่าตลาดอาหารทะเลอู่ฮั่นเป็นต้นตอโรคระบาด และได้แสดงการตั้งข้อสงสัยทฤษฎีสมคบคิดว่า บางทีต้นตอไวรัสอาจจะมาจากประเทศอื่นแต่อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ตลาดสดอาหารทะเลอู่ฮั่นมีบทบาทสำคัญต่อการสืบหาต้นตอวิกฤตโรคโควิด-19ระบาดที่ทำให้ตลอดทั้งปี 2020 ทั่วทุกมุมโลกต้องสั่งล็อกดาวน์ จำกัดการเดินทางอากาศที่ผลกระทบยังคงเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติถูกสั่งกักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ที่สิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดี(28) และคาดหวังที่จะได้เข้าเยี่ยมห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ ตลาดสด และโรงพยาบาลต่างๆภายในเมืองอู่ฮั่นเอพีรายงานเพิ่มเติมว่า นักสัตววิทยา ปีเตอร์ ดาสแซค( Peter Daszak ) สังกัดสหรัฐฯ EcoHealth Alliance และเป็นสมาชิกของทีมองค์การอนามัยโลก WHO ได้กล่าวผ่านทางทวิตเตอร์อย่างตืนเต้นว่า "เป็นสถานที่สำคัญอย่างมากในการเยือนวันนี้" และเสริมต่อว่า "มีความสำคัญเป็นอย่างมากและยังมีความจำเป็นในเชิงข้อมูลต่อการเดินทางของทีมร่วมนานาชาติของพวกเราสำหรับต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มต้นการระบา่ดมาตั้งแต่ปลายปี 2019ซึ่่งก่อนหน้านั้นในช่วงต้นของวันมีการเห็นทีมผู้เชี่ยวชาญเดินสำรวจภายในตลาด ไป่ชาโจว (Baishazhou) ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น โดยทางทีมถูกล้อมรอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จีนและผู่้แทนต่างๆ ซึ่งตลาดสดแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารในช่วง 76 วันที่เมืองอู่ฮั่นถูกสั่งปิดตายและทีมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่มีทั้ง ด้านการแพทย์ ด้านไวรัสวิทยา ความปลอดภัยทางอาหาร และด้านต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรคที่ผ่านมาได้ไปตรวจดูโรงพยาบาลภายในเมืองแล้วไม่ต่ำกว่า 2 แห่ง และวานนี้(30)ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอู่ฮั่นที่จัดแสดงการระบาดโรคโควิด-19เอเอฟพีรายงานว่า ตำรวจเมืองอู่ฮั่นกล่าวกับนักข่าวด้านนอกให้กลับออกไปพร้อมกับมีการเขย่าบันไดที่ตากล้องยืนเพื่อซูมภาพคณะผู้เชี่ยวชาญ และในการตอบคำถามที่นักข่าวได้ตะโกนถามผู้เชี่ยวชาญองค์การอนาโลกว่ามีความพอใจในการเยือนตลาดสดอู่ฮั่นหรือไม่ หนึ่งในสมาชิกผู้เชี่ยวชาญได้ยกนิ้วหัวแม่มือเป็นคำตอบว่ารู้สึกยินดี