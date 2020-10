หรือว่า ‘จีน’เร่งผงาดขึ้นมาเร็วไป และใช้อำนาจอย่างเกินตัวจนกำลังอยู่ในอาการ‘สุดเหยียด’?

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)08/10/2020หลานซิน เซียง (Lanxin Xiang) นักวิชาการซึ่งเป็นที่นับถือยกย่องกันทั้งในสหรัฐ, ยุโรป, และจีน ไม่ใช่แฟนคลับทางด้านนโยบายว่าด้วยจีนของโดนัลด์ ทรัมป์ แต่เวลาเดียวกันเขาก็มองเห็นจุดที่ปักกิ่งคาดคำนวณผิดพลาด และทำอย่างเกินเลยจนอยู่ในอาการสุดเหยียดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะแปรผันไปตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯซึ่งกำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหาก โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้ชนะ คาดหมายได้ว่า คณะบริหารทรัมป์ 2.0 โดยสาระสำคัญแล้ว จะยิ่งเร่งเครื่องการหย่าร้างแยกขาดจากกัน (decoupling) ซึ่งได้ทุ่มวางเดิมพันเอาไว้ตั้งแต่สมัยแรกของเขา ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะบีบคั้นจีน “ผู้ชั่วร้าย” ในแนวรบลูกผสมหลายๆ ด้านหลายๆ ชั้น, บ่อนทำลายการได้เปรียบดุลการค้าของจีน, และจับมือประสานงานกับหลายๆ ส่วนใหญ่ๆ ของเอเชีย ขณะเดียวกับที่ไม่หยุดไม่หย่อนในการวาดภาพจีนให้กลายเป็นปีศาจกลับชาติมาเกิดถ้า โจ ไบเดน เป็นฝ่ายคว้าชัย ถึงแม้ทีมไบเดนบอกกล่าวพูดจาว่าไม่ได้มีความปรารถนาที่จะตกลงไปในกับดักของสงครามเย็นครั้งใหม่ แต่เมื่อวินิจฉัยจากหลักนโยบายอย่างเป็นทางการของพรรคเดโมแครต ก็จะพบว่ามีลักษณะของการมุ่งประจันหน้ากับจีนน้อยลงมาเพียงนิดเดียวเท่านั้น --โดยมุ่งโอ้อวดป่าวร้องว่าต้องการ “ธำรงรักษา” เจ้าสิ่งที่เรียกว่า “ระเบียบที่อิงอยู่กับกฎเกณฑ์ต่างๆ” เอาไว้ ทว่าขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรการแซงก์ชั่นทั้งหลายซึ่งทรัมป์ประกาศออกมาบังคับใช้มีนักวิเคราะห์ชาวจีนน้อยคนนักซึ่งอยู่ในฐานะที่ดีกว่า หลานซิน เซียง (Lanxin Xiang) เมื่อพูดถึงเรื่องการสำรวจตรวจตราสนามแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และทางภูมิเศรษฐกิจของโลก เซียงเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีน, สหรัฐฯ, และยุโรป เขาเป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่ สถาบันบัณฑิตเพื่อการศึกษาด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา (Graduate Institute of International and Development Studies ใช้อักษรย่อว่า IHEID) ในเมืองเจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์ และเวลาเดียวกันก็เป็นผู้อำนวยการของ ศูนย์เพื่อการศึกษาเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Center for One Belt, One Road Studies) ในเมืองเซียงไฮ้เซียงเรียนจบปริญญาเอกจากวิทยาลัยเพื่อการศึกษาด้านการระหว่างประเทศชั้นสูง (School of Advanced International Studies ใช้อักษรย่อว่า SAIS) ของมหาวิทยาลยจอห์นส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเป็นที่ยกย่องนับถือทั้งในสหรัฐฯและในจีน ระหว่างการสัมมนาผ่านทางเว็บเมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้เผยโฉมรูปร่างหน้าตาของบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งทางฝ่ายตะวันตกละเลยไม่ใส่ใจทั้งๆ ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายอาจารย์เซียงกำลังโฟกัสเน้นหนักไปยังเรื่องที่ คณะบริหารทรัมป์ผลักดันให้มีการ “นิยามจำกัดความ ผู้ที่จะต้องตกเป็นเป้าหมายภายนอก กันเสียใหม่” อันเป็นกระบวนการที่เขาประทับตราเตือนว่า “สุ่มเสี่ยง, อันตราย, และมีลักษณะเชิงอุดมการณ์สูง” ทั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะตัวทรัมป์ –ผู้ซึ่งเซียงกล่าวว่า “ไม่ได้มีความสนใจในประเด็นเชิงอุดมการณ์แต่อย่างใด”— หากสืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า “นโยบายด้านจีน (ของทรัมป์) ได้ถูกจับตัวลักพาไปโดยพวกนักก่อสงครามเย็น (Cold Warriors) ตัวจริงเสียงจริง”วัตถุประสงค์ของคนพวกนี้คือ “(การทำให้เกิด) การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง (ในประเทศจีน) ทว่านั่นไม่ได้เป็นแผนการดั้งเดิมของทรัมป์แต่อย่างใด”เซียงวิพากษ์วิจารณ์หลักเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของพวกนักก่อสงครามเย็นเหล่านี้ ผู้ซึ่งกำลังเสนอความคิดแบบว่า “เราได้กระทำความผิดพลาดอย่างมหึมาในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา”ความคิดเช่นนี้ เขายืนยันว่า มัน “ไร้สาระ –เป็นการอ่านประวัติศาสตร์แบบกลับหัวกลับหาง และเป็นการปฏิเสธประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนนับตั้งแต่ (ยุคประธานาธิบดีริชาร์ด) นิกสัน อย่างหมดสิ้น” โดยที่ เซียง แสดงความหวั่นเกรงว่า มันจะ “สร้างความไม่แน่นอนในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมโหฬาร และนำไปสู่การคาดคำนวณต่างๆ ที่ผิดพลาด”สิ่งซึ่งกำลังทำให้ปัญหาเพิ่มความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ “จีนไม่ได้มีความแน่ใจเลยจริงๆ ว่าสหรัฐฯต้องการที่จะทำอะไร” นั่นเป็นเพราะว่ามันเกินเลยไปกว่าการมุ่งปิดล้อมจำกัดเขต (containment) ซึ่ง เซียงให้คำจำกัดความว่า เป็น “แนวความคิดด้านยุทธศาสตร์ที่ผ่านการขบคิดมาอย่างดีมาก โดย จอร์จ เอฟ. เคนแนน (George F. Kennan) ผู้ได้ชื่อว่า บิดาแห่งสงครามเย็น” (ดูเอกสารเกี่ยวกับแนวความคิดนี้ของ เคนแนน ได้ที่ https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116178.pdf)เซียง ตรวจจับพบเห็นแต่เพียงแบบแผนของการมองปัญหาในลักษณะ “อารยธรรมตะวันตก ปะทะกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แบบคนผิวขาว (Western civilization versus a non-Caucasian culture) การใช้ภาษาเช่นนี้ถือว่ามีอันตรายมาก มันคือการหยิบยกเอา (งานเขียนของ) ซามูเอล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Civilizations) กลับมาพูดกันใหม่โดยตรง และแสดงให้เห็นว่าแทบไม่มีช่องทางใดๆ เลยที่จะประนีประนอมกัน” พูดโดยสรุปแล้ว เขาบอกว่านี่แหละคือ “วิถีทางแบบอเมริกันในการเดินโซซัดโซเซเข้าสู่สงครามเย็น”สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดข้างบนนี้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับความกังวลอย่างใหญ่โตที่สุดของ เซียง ในเรื่องความเป็นไปได้ของการที่จะเกิด เรื่องเซอร์ไพรซ์ในเดือนตุลาคม (หมายเหตุผู้แปล – ทั้งเจ้าหน้าที่ในคณะบริหารทรัมป์เองและผู้สังเกตการณ์ต่างมองกันว่า ทรัมป์อาจจะเคลื่อนไหวทำเรื่องระดับใหญ่โตและสร้างเซอร์ไพรซ์ขึ้นมาในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการเรียกคะแนนนิยมให้กลับพุ่งพรวด ก่อนถึงการเลือกตั้งในต้นเดือนพฤศจิกายน) “มันเป็นไปได้มากว่าอาจจะเป็นเรื่องไต้หวัน หรือการสู้รบในขอบเขตจำกัดในทะเลจีนใต้” เขาย้ำ “พวกคนในวงการทหารของจีนกำลังวิตกกังวลกันจริงๆ ว่า เรื่องเซอร์ไพรซ์เดือนตุลาคมคือการสู้รบทางทหาร ซึ่งไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะทรัมป์อาจจะต้องการจัดวางตัวเองอีกครั้งให้ขึ้นเป็นประธานาธิบดียามสงคราม”สำหรับ เซียง แล้ว “ถ้าไบเดนชนะ อันตรายของการที่สงครามเย็นกำลังแปรเปลี่ยนไปเป็นสงครามร้อนก็จะลดฮวบลงอย่างมหาศาล” ถึงแม้ว่าเขาตระหนักเป็นอย่างมากถึงการปรับเปลี่ยนในเรื่องฉันทามติที่ทุกพรรคฝ่ายในวอชิงตันเห็นร่วมกัน โดยเขาบอกว่า “ตามประวัติศาสตร์แล้ว พวกรีพับลิกันไม่ได้สนใจใยดีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเรื่องอุดมการณ์หรอก จีนจึงมักนิยมชื่นชอบที่จะติดต่อรับมือกับพวกรีพับลิกันมากกว่า พวกเขา (มีความลำบากที่จะ) ติดต่อรับมือกับพวกประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน, ด้านค่านิยมต่างๆ ของพวกเดโมแครต แต่เวลานี้สถานการณ์ได้พลิกกลับเป็นตรงกันข้ามเสียแล้ว”โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เซียง “ได้เชื้อเชิญที่ปรึกษาระดับท็อปคนหนึ่งของไบเดนไปเยือนปักกิ่ง” เขาพูดถึงที่ปรึกษาผู้นี้ว่า “ เป็นคนที่คิดถึงผลในทางปฏิบัติมาก ไม่ใช่อุดมการณ์จ๋าจนเกินไป”แต่ในกรณีของความเป็นไปได้ที่จะมีคณะบริหารทรัมป์เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นมา เซียงก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยก็ได้ “ความรู้สึกสังหรณ์ของผมคือ ทรัมป์จะรู้สึกผ่อนคลายอย่างสิ้นเชิง อาจจะกระทั่งพลิกกลับนโยบายเรื่องจีนชนิด 180 องศาทีเดียว ซึ่งผมก็จะไม่แปลกใจอะไรหรอก เขาอาจจะหันกลับมาเป็นเพื่อนมิตรที่ดีที่สุดของสี จิ้นผิง ก็ได้นะ” เซียง บอกเมื่อมองสิ่งที่กำลังเป็นไปในเวลานี้ เซียงกล่าวว่า ปัญหาอยู่ที่ “หัวหน้านักการทูตที่ประพฤติตัวเหมือนเป็นหัวหน้านักโฆษณาชวนเชื่อ กำลังฉวยใช้หาประโยชน์จากประธานาธิบดีที่เอาแน่เอานอนไม่ได้” (หมายเหตุผู้แปล - หัวหน้านักการทูต chief diplomat หมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศ โดยที่ ไมค์ พอมเพโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯคนปัจจุบัน เป็นผู้ที่แสดงความเป็นปรปักษ์กับจีน ซึ่งเขานิยมเรียกว่า “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” อย่างโจ่งแจ้ง)และนี่คือเหตุผลที่ เซียง ไม่เคยบอกปัดเลยในเรื่องที่ว่าอาจจะเกิดการรุกรานไต้หวันโดยกองทหารจีน เขาสมมุติวาดภาพฉากทัศน์ที่ว่า รัฐบาลไต้หวันประกาศว่า “เราเป็นเอกราช” –ควบคู่กับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯไปเยือนไต้หวัน“นี่ย่อมจะยั่วยุให้เกิดการปฏิบัติการทางทหารในขอบเขตจำกัดขึ้นมา และอาจพลิกผันกลายเป็นการบานปลายขยายตัวไปได้ ลองคิดเปรียบเทียบกับเรื่องซาราเจโว (ที่เป็นตัวจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 1 -หมายเหตุผู้แปล) ดูซิ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.history.com/news/the-assassination-of-archduke-franz-ferdinand) นี่ทำให้ผมรู้สึกวิตกกังวล ถ้าหากไต้หวันประกาศเอกราช การรุกรานของจีนก็จะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง”ไม่เหมือนกับพวกนักวิชาการชาวจีนส่วนใหญ่ เซียงแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและกระปรี้กระเปร่า เกี่ยวกับความบกพร่องผิดพลาดของฝ่ายปักกิ่งเอง “มีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ควรควบคุมกันให้ได้ดีกว่านี้ อย่างเช่นเรื่องการละทิ้งคำแนะนำดั้งเดิมของ เติ้ง เสี่ยวผิง ที่ว่าจีนควรรอคอยอย่างอดทนให้ถึงเวลาของตน โดยก่อนจะถึงตอนนั้นควรต้องซุ่มซ่อนโลว์โปรไฟล์เข้าไว้ เติ้งนั้น ในพินัยกรรมสุดท้ายของเขา ได้ตั้งกรอบเวลาสำหรับเรื่องนี้เอาไว้ว่า ต้องอย่างน้อยที่สุด 50 ปี”แต่ปัญหาก็คือ “อัตราเร็วในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน ได้นำไปสู่การคาดคำนวณแบบหุนหันพลันแล่นและเร็วเกินไป โดยที่สถานการณ์ยังไม่สุกงอม” และมีการผลักดันยุทธศาสตร์ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการขบคิดอย่างรอบคอบ “การทูตแบบกองพันสุนัขป่า (Wolf Warrior diplomacy หมายถึง การดำเนินการทางทูตแบบก้าวร้าวในช่วงระยะหลังๆ มานี้ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นักการทูตระดับสูงของจีนตอบโต้ทันควัน ตรงไปตรงมา ต่อชาติที่กล่าวหาจีนในประเทศที่พวกเขาประจำการอยู่ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_warrior_diplomacy -ผู้แปล) เป็นการแสดงหน้าตาท่าทางและภาษาอย่างยืนกรานแข็งกร้าวสุดขั้ว ทั้งนี้จีนได้เริ่มต้นแสดงความไม่พอใจต่อสหรัฐฯและแม้กระทั่งพวกยุโรป นี่เป็นการคาดคำนวณที่ผิดพลาดในทางภูมิยุทธศาสตร์”และนี่นำเรามาถึงลักษณะโดดเด่นที่ เซียง บรรยายออกมาให้เห็นกันอย่างเฉพาะเจาะจงว่า มันคือ “ภาวะสุดเหยียดแห่งอำนาจ ทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจของจีน” เขาชื่นชอบที่อ้างคำกล่าวของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พอล เคนเนดี (Paul Kennedy) (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://warontherocks.com/2015/06/was-paul-kennedy-right-american-decline-30-years-on/) ที่ว่า “อภิมหาอำนาจยิ่งใหญ่รายไหนก็ตาม ถ้าหากแสดงอำนาจจนอยู่ในภาวะสุดเหยียดแล้ว ก็จะอยู่ในฐานะที่อ่อนแอ”เซียง ยังไปไกลถึงขนาดพูดว่า แผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) อันเป็นแนวคิดที่เขายกย่องสรรเสริญอย่างกระตือรือร้นนั้น อาจจะเข้าข่ายอยู่ในภาวะสุดเหยียด “พวกเขา (ฝ่ายจีน) คิดว่ามันเป็นโครงการทางเศรษฐกิจบริสุทธิ์แท้ๆ ทว่าด้วยการขยับขยายไปถึงขอบเขตต่างๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวางขนาดนั้นนะหรือ?”ดังนั้นแล้ว แผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ใช่หรือไม่ว่าต้องถือเป็นกรณีของภาวะสุดเหยียด หรือเป็นแหล่งที่มาของการทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพขึ้น? เรื่องนี้ เซียงตอบด้วยการตั้งข้อสังเกตว่า “คนจีนนั้นไม่ได้เคยมีความสนอกสนใจจริงๆ ในนโยบายภายในประเทศของชาติอื่นๆ หรอก ไม่ได้มีความสนอกสนใจในการส่งออกโมเดลอะไรทั้งนั้น จริงๆ แล้วจีนก็ไม่ได้มีโมเดลอะไรเลยด้วยซ้ำ การที่จะเป็นโมเดลได้นั้นมันต้องมีความสุกงอม—มีโครงสร้างรองรับ ทั้งนี้เว้นแต่ว่าคุณกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกวัฒนธรรมจีนตามแบบแผนประเพณีนะ”ปัญหาก็เป็นอย่างที่ได้พูดกันมาแล้วนั่นแหละ อยู่ตรงที่จีนคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะ “แอบๆ ซ่อนๆ เข้าไปยังพวกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งสหรัฐฯไม่ได้เคยให้ความใส่ใจอะไรนักหนา – อย่างแอฟริกา, เอเชียกลาง— โดยที่ไม่น่าจะกลายเป็นการยั่วยุจนทำให้เกิดความเพลี่ยงพล้ำในทางภูมิรัฐศาสตร์ ทว่าการคิดแบบนี้คือความไร้เดียงสา”เซียง มีความชื่นชอบที่จะเตือนให้พวกนักวิเคราะห์ของฝ่ายตะวันตกระลึกว่า “โมเดลการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยชาวยุโรป พวกทางรถไฟอย่าง สายทรานส์ไซบีเรีย พวกคลองลัดอย่างคลองปานามา แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเหล่านี้มักเป็นการแข่งขันช่วงชิงกันเข้าครอบครองอาณานิคม เราก็เดินตามโครงการทำนองเดียวกันนั่นแหละ - แต่ว่าไม่มีลัทธิล่าอาณานิคม”กระนั้นก็ตาม เขายังคงเห็นถึงความผิดพลาดที่ว่า “พวกนักวางแผนของจีนทำตัวเหมือนเอาศีรษะซุกเข้าไปในทราย ไม่มองดูภาวะแวดล้อมภายนอก พวกเขาไม่เคยใช้คำอย่างเช่น –ภูมิรัฐศาสตร์กันเลย” ด้วยเหตุนี้ เซียง จึงมีคำพูดล้อเลียนเกี่ยวกับพวกผู้วางนโยบายชาวจีน ที่เขาชอบพูดอยู่เรื่อยๆ ที่ว่า “คุณอาจจะไม่ชอบภูมิรัฐศาสตร์ แต่ว่าภูมิรัฐศาสตร์นั้นชอบคุณ”แง่มุมที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของ “สถานการณ์ช่วงหลังโรคระบาดใหญ่” ตามความเห็นของเซียง ได้แก่การต้องลืมเรื่อง “เกี่ยวกับกองพันสุนัขป่าพวกนั้น จีนอาจจะสามารถเริ่มต้นเดินเครื่องเศรษฐกิจได้ก่อนอื่นๆ อาจจะสามารถพัฒนาวัคซีนที่ใช้งานได้จริงๆ แต่จีนไม่ควรที่จะทำให้มันกลายเป็นเรื่องทางการเมือง จีนควรที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นสากลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดำเนินการในแบบลัทธิพหุภาคีนิยมเพื่อช่วยเหลือโลกและปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเอง”เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศจีน เซียงกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่า “ระหว่างทศวรรษที่แล้ว บรรยากาศภายในบ้าน –ในเรื่องประเด็นชนกลุ่มน้อย, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น – กำลังเข้มงวดแข็งตึงมากขึ้น จนถึงขนาดที่ว่ามันจะไม่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของจีนในฐานะที่เป็นมหาอำนาจรายหนึ่งของโลกดีขึ้นมาหรอก”เขาชี้ว่า จะเห็นเรื่องนี้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นอีก หากนำเอาบรรยากาศภายในจีนดังกล่าว ไปทาบเทียบกับ “ทัศนะเกี่ยวกับจีนในเชิงไม่นิยมชมชอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนชาติต่างๆ ในโลกอุตสาหกรรมตะวันตก ที่รวมเอาประเทศเอเชียเอาไว้เพียง 2 ราย ได้แก่ ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ (ดูเพิ่มเติมรายงานผลการสำรวจนี้ได้ที่ https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/)และนี่นำเรามายังหนังสือเรื่อง The Quest for Legitimacy in Chinese Politics (การสืบค้นเรื่องความชอบธรรมในการเมืองจีน) ของเซียง (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ได้ที่ https://www.amazon.com/Quest-Legitimacy-Chinese-Politics-Interpretation-ebook/dp/B07X9VPPQ4/ref=sr_1_1?crid=3B8JOJ30XQ98O&dchild=1&keywords=the+quest+for+legitimacy+in+chinese+politics%2C+a+new+interpretation&qid=1602072621&sprefix=The+Quest+for+Legitima%252) ซึ่งสมควรที่จะเรียกว่าเป็นผลงานการศึกษาร่วมสมัยชิ้นสำคัญที่สุดซึ่งเขียนโดยนักวิชาการชาวจีนผู้หนึ่ง ที่มีศักยภาพทั้งในการอธิบายและในการเชื่อมต่อภาวะความแบ่งแยกทางทางการเมืองระหว่างตะวันออก-ตะวันตกข้อวินิจฉัยหลักของ เซียง ก็คือ “เรื่องความชอบธรรมในปรัชญาการเมืองตามประเพณีของจีนนั้นมีลักษณะเป็นคำถามที่มีพลวัต การปลูกถ่ายค่านิยมทางการเมืองของตะวันตกมาใส่ในระบบของจีนนั้นใช้ไม่ได้ผลหรอก”แต่แม้ว่าแนวความคิดแบบจีนในเรื่องความชอบธรรมจะมีลักษณะพลวัต เซียงก็ย้ำว่า เวลานี้ “รัฐบาลจีนกำลังเผชิญหน้าวิกฤตการณ์ด้านความชอบธรรมอยู่”เขาอ้างอิงถึงการณรงค์ต่อต้านปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา “การทุจริตคอร์รัปชั่นของพวกเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวาง –นี่เป็นผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการแสดงตัวออกมาของด้านที่เลวร้ายของระบบ ทั้งนี้ ควรต้องให้เครดิตแก่ สี จิ้นผิง ผู้มีความเข้าอกเข้าใจว่าถ้าเราปล่อยให้เรื่องอย่างนี้ดำเนินต่อไปแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะสูญเสียความชอบธรรมไปจนหมดสิ้น”เซียงย้ำว่า ในประเทศจีนนั้น “ความชอบธรรมเป็นสิ่งที่อิงอยู่บนแนวความคิดเรื่องศีลธรรม –นับตั้งแต่ขงจื้อเป็นต้นมาทีเดียว พวกคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากหลักเหตุผลเช่นนี้ได้ แต่ไม่มีใครก่อนหน้า สี มีความกล้าที่จะจัดการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เขามีกึ๋นที่จะถอนรากถอนโคนมัน จับกุมพวกนายพลที่ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นร้อยๆ คน บางคนกระทั่งพยายามที่จะก่อการรัฐประหารขึ้นมา 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้งด้วยซ้ำ”ในเวลาเดียวกัน เซียงก็ยืนกรานอย่างแน่วแน่ที่จะไม่เห็นด้วยกับ “การขึงตึงมากขึ้นเรื่อยๆ ของบรรยากาศ” ในประเทศจีน ในแง่ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เขาอ้างอิงตัวอย่างของสิงคโปร์สมัยที่อยู่ใต้การปกครองของ ลี กวนยู โดยเขาเรียกว่าเป็น “ระบบเผด็จการแบบรู้แจ้ง” (enlightened authoritarian system)ปัญหาก็คือ “จีนนั้นไม่ได้มีหลักนิติธรรม (rule of law) แม้มีแง่มุมต่างๆ ในด้านการทำตามกฎหมายอยู่เยอะแยะก็ตาม สิงคโปร์เป็นนครรัฐขนาดเล็ก ทำนองเดียวกับฮ่องกง พวกเขาเพียงแค่รับมอบระบบกฎหมายของอังกฤษมา มันใช้การได้ดีมากๆ สำหรับขนาดเล็กๆ ขนาดนั้น” ตรงนี้ เซียง ได้อ้างคำกล่าวของ อริสโตเติล (Aristotle) ที่ว่า “ประชาธิปไตยไม่เคยใช้การได้เลยในพวกประเทศที่มีขนาดใหญ่ๆ ในพวกนครรัฐนั้น มันใช้การได้”จากการติดอาวุธความคิดของอริสโตเติล เราคุยกันต่อไปถึงเรื่องฮ่องกง เซียงบอกว่า “ฮ่องกงมีหลักนิติธรรม แต่ไม่เคยมีประชาธิปไตย รัฐบาลที่นั่นในยุคอาณานิคมได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากลอนดอน นี่แหละคือวิธีการที่ฮ่องกงสร้างผลงานออกมาได้อย่างแท้จริง ในฐานะที่เป็นไดนาโมทางเศรษฐกิจ แม้กระทั่งพวกนักเศรษฐศาสตร์สำนักเสรีนิยมใหม่ก็ยังมองฮ่องกงว่าเป็นโมเดลที่ดีโมเดลหนึ่ง“มันเป็นการจัดวางทางการเมืองที่มีลักษณะโดดเด่นของตนซึ่งไม่เหมือนใคร เป็น การเมืองแบบเจ้าพ่อ (Tycoon politics) ไม่มีประชาธิปไตย—ถึงแม้รัฐบาลอาณานิคมไม่ได้เคยทำการปกครองแบบผู้เผด็จการก็ตามที เศรษฐกิจแบบตลาดถูกปล่อยให้ดำเนินไปอย่างอิสระ ฮ่องกงนั้นปกครองโดย จ็อกกี้ คลับ (Jockey Club สโมสรจัดการแข่งม้าและการพนันต่างๆ -ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_Jockey_Club), เอชเอสบีซี (ซึ่งมีชื่อเดิมว่าธนาคารแห่งฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ -ผู้แปล) , จาร์ดีน แมทธีสัน (Jardine Matheson) โดยที่รัฐบาลอาณานิคมทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน พวกเขาไม่เคยใส่ใจพวกประชาชนที่อยู่ข้างล่างสุดกันเลย”เซียง ชี้ว่า “คนร่ำรวยที่สุดในฮ่องกงเสียภาษีเงินได้เพียงแค่ 15% เท่านั้น จีนก็ต้องการที่จะรักษาแบบแผนเช่นนี้เอาไว้ โดยที่เปลี่ยนมาเป็นปักกิ่งเป็นผู้แต่งตั้งรัฐบาลอาณานิคม ทว่ามันยังคงเป็น การเมืองแบบเจ้าพ่อ ทว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้ว ผู้คนที่เกิดภายหลังการส่งมอบอำนาจ (จากอังกฤษมาอยู่ในการปกครองของจีน) เป็นผู้คนซึ่งไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม“พวกชนชั้นนำคนจีนที่เป็นผู้ปกครองนับตั้งแต่ปี 1997 ไม่ได้เคยใส่ใจกับบรรดาผู้คนระดับรากหญ้า และละเลยอารมณ์ความรู้สึกของคนรุ่นหนุ่มสาว ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มๆ (ปี 2019) คนจีน (ชนชั้นนำในฮ่องกง) ไม่ได้ทำอะไรเลย การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยได้พังครืนลงไปหมด นี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมจีนแผ่นดินใหญ่จึงตัดสินใจก้าวเข้ามายุ่งเกี่ยว และนี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่แล้วสำหรับตัวแสดง “อันตราย” อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำหรับการโจมตีที่โปรดปรานกันนักของพวกชนชั้นนำในวอชิงตัน –นั่นคือรัสเซีย ล่ะ?“ปูตินย่อมต้องการเหลือเกินให้ทรัมป์เป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายจีนเองก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกัน จวบจนกระทั่งเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา สงครามเย็นนั้นมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยนใหญ่ในเชิงยุทธศาสตร์ ภายหลัง นิกสัน เดินทางไปเยือนจีน สหรัฐฯก็นั่งอยู่ตรงกลางคอยปลุกปั่นยุยงมอสโกกับปักกิ่ง แต่มาถึงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว”