ฉาวโฉ่! หลานสาวยื่นฟ้อง ปธน.ทรัมป์และครอบครัว กล่าวหาโกงมรดกหลายสิบล้านดอลล์

ในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐนิวยอร์กในแมนฮัตตัน โดนัลด์ ทรัมป์, แมรีแอนน์ ทรัมป์ บาร์รี พี่สาวของประธานาธิบดี และ โรเบิร์ต ทรัมป์ น้องชายของประธานาธิบดี ที่เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม ถูกกล่าวหาฉ้อโกงและสมคบคิดทั้งนี้ ทนายความของแต่ละคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นคำฟ้องครั้งนี้ย้อนให้นึกถึงคำกล่าวหาต่างๆ ที่ทาง แมรี ทรัมป์ เคยเขียนสาวไว้ในหนังสือของเธอ “Too Much and Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man.” ซึ่งวางแผงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแมรี ทรัมป์ กล่าวหาประธานาธิบดีและจำเลยคนอื่นๆ หาทางบีบเธอออกมา เพื่อเปิดทางให้พวกเขาใช้อุบายเข้าควบคุมมรดกของ เฟรด ทรัมป์ ปู่ของเธอและบิดาของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเสียชีวิตในปี 1999 “การโกงไม่ใช่แค่ธุรกิจครอบครัว แต่มันเป็นแนวทางการใช้ชีวิต” คำร้องระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยทนายความของเธอ แมรี ทรัมป์บอกว่าบรรดาจำเลย “หักหลังฉัน ด้วยร่วมมือกันอย่างลับๆ ขโมยทุกอย่างไปจากฉัน ผ่านการโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าเกี่ยวกับมูลค่ามรดกที่ฉันได้รับ และผ่านการหลอกลวงฉัน หลอกให้ฉันปล่อยมือจากทุกสิ่งทุกอย่างแลกกับเศษเสี้ยวหนึ่งของมูลค่าที่แท้จริง”(ที่มา:รอยเตอร์)