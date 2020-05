จีนบอกหนุน WHO นำศึกษาประสบการณ์รับมือโควิดของทั่วโลก แต่ซัดสหรัฐฯที่ทำเรื่องนี้กลายเป็น ‘การเมือง’

ความคิดเห็นดังกล่าว มาจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน หัว ชุนอิง ในการแถลงข่าวตามปกติ และปรากฏขึ้นภายหลังจีนเผชิญแรงบีบคั้นจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ให้ยินยอมเปิดทางให้แก่การสอบสวนของนานาชาติในเรื่องต้นตอของโรคระบาดคราวนี้โฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศจีน บอกว่า การศึกษาทบทวนนี้ควรกระทำใน “ลักษณะเปิดกว้าง, โปร่งใส และให้ทุกๆ ฝ่ายเข้าร่วม” โดยที่มีผู้อำนวยการใหญ่ WHO เทดรอส อัดดานอม เกรเบรเยซุส เป็นผู้นำเธอกล่าวต่อไปว่า เรื่องนี้ควรกระทำ “ในเวลาที่เหมาะสมภายหลังโรคระบาดใหญ่ยุติลงแล้ว”แต่เธอไม่ได้บอกว่า การศึกษาทบทวนจะเป็นการพิสูจน์ตรวจสอบต้นกำเนิดของไวรัสนี้ ซึ่งเป็นเสียงเรียกร้องดังลั่นของสหรัฐฯ และออสเตรเลีย ที่ให้นานาชาติไต่สวนประเด็นนี้ จนกระทั่งกำลังกลายเป็นจุดเดือดสำคัญจุดหนึ่งที่สร้างความตึงเครียดอย่างเลวร้ายยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่ง โดยที่ทางฝ่ายสหรัฐฯ ทั้งประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และ รัฐมนตรีต่างประเทศ ไมค์ พอมเพโอ ต่างพยายามประโคมความเชื่อแบบทฤษฎีสมคบคิดที่ว่า ไวรัสนี้มาจากห้องแล็บในเมืองอู่ฮั่น ทั้งนี้ พอมเพโอ อ้างว่า มีหลักฐานเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจีนตอบโต้ว่า ตัวพอมเพโอยังไม่ได้แสดงหลักฐานออกมาให้เห็นสักที นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีหลักฐานนั่นเองโฆษกหญิงผู้นี้กล่าวว่า การศึกษาทบทวนควร “สรุปประสบการณ์และความบกพร่องของนานาชาติในการรับมือตอบโต้โรคระบาดครั้งนี้, เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การทำงานของ WHO, ส่งเสริมการสร้างศักยภาพแกนหลักด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะปรับปรุงการเตรียมพร้อมของทั่วโลกในการต่อสู้กับโรคติดต่อสำคัญต่างๆ”เธอบอกว่า จีนจะร่วมมือกับความพยายามของ WHO ในการติดตามสืบสาวหาต้นตอของไวรัส แต่ปฏิเสธเสียงเรียกร้องของสหรัฐฯที่จะให้มีการสอบสวน โดยเธอกล่าวหาว่า สหรัฐฯกำลังพยายาม “ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องการเมือง”หัวย้ำว่า การไต่สวนใดๆ ก็ตามควรอิงอยู่กับกฎระเบียบสาธารณสุขระหว่างประเทศ และได้รับอนุมัติจากสมัชชาหรือคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขโลก ซึ่งเป็นองค์กรทำหน้าที่บริหาร WHOพญ.มาเรียน ฟาน เคอร์คโฮฟ นักระบาดวิทยาของ WHO ได้ออกมากล่าวในวันพุธ (6) ที่ผ่านมา ว่า องค์การอนามัยโลกำลังหารือกับจีน ในเรื่องการส่งคณะไปสอบสวนเรื่องสัตว์ที่เป็นต้นตอของไวรัสนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า ไวรัสนี้มีต้นกำเนิดอยู่ในสัตว์ ก่อนที่จะข้ามมาติดต่อในหมู่มนุษย์