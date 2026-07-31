"อนุทิน" โต้ข่าวปรับ ครม. ระบุ ปรับได้ทุกเมื่อแต่ยังไม่ใช่เวลานี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า ไม่มีการปรับ ครม. อายุรัฐบาลเพิ่งจะ 4 เดือน และทุกคนพยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่ตนกำหนดให้ ส่วนจะปรับเมื่อไรนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และว่านายกรัฐมนตรีทรงสิทธิเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล หากถึงเวลาปรับ ก็ต้องปรับ ใครมีผลงานก็ไม่ปรับ ส่วนตำแหน่งโควตารัฐมนตรีที่เหลืออีก 1 ตำแหน่ง จะมีพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลอีกในการปรับ ครม. ครั้งหน้าหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้
การทำงานที่ผ่านมาถือว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้น มีผลงานรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่คนที่ตั้งใจจะโจมตีอย่างเดียว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิด แต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลกังวลอะไร เพราะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์กับบ้านเมือง สามารถอธิบายตัวเองได้ อธิบายคณะทำงานได้ และข้าราชการรับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำ ฝ่ายความมั่นคง และภาคเศรษฐกิจ ต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน