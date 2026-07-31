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ราคาทองวันนี้ปรับ 19 ครั้ง [-550] รูปพรรณขายออก 65,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนระหว่างวัน 19 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 550 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,000 บาท ขายออกบาทละ 64,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 622,716.92 บาท ขายออกบาทละ 65,000 บาท