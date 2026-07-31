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หุ้นไทยปิดพุ่ง! +25.53 จุด มูลค่าซื้อขาย 89,032 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.53 จุด หรือ +1.60% ที่ระดับ 1,623.64 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 89,032 ล้านบาท