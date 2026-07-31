ปภ.ย้ำเฝ้าระวังรับมือฝนหนักควบภัยแล้ง หนุนยกระดับความปลอดภัยสถานประกอบการ

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากรโดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบาย "มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 Plus" ในประเด็นการป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และพัฒนาเมืองอย่างสมดุล โดยการบริหารจัดการสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น จึงขอให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว และให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จัดตั้งห้องปฏิบัติการ War room เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ หากวิเคราะห์แล้วเสี่ยงอุทกภัยให้ประสานจังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast และเตรียมทรัพยากรสนับสนุนโดยเร็ว
อีกทั้งให้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2569 ซึ่งจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงต้นและกลางเดือนกรกฎาคม 2569 การกระจายของฝนจะยังคงมีน้อย และอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกนอกเขตชลประทาน จึงให้หน่วยงาน ปภ. ในพื้นที่ เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง และใช้กลไกฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ ทหาร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อประชาชน และร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และฟื้นฟูเยียวยาภัยแล้งในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุ
นายธีรพัฒน์ อธิบดี ปภ. มอบให้ ปภ. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการ โดยสนับสนุนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ และให้คำแนะนำปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ รวมถึงฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานในพื้นที่ และเน้นย้ำการประสานการปฏิบัติกับอาสาสมัคร องค์การสาธารณกุศล และภาคีเครือข่าย ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจำด้านประสานการปฏิบัติงานระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย รวมถึงการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอม (Fake news) ด้านสาธารณภัย เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน
ทั้งนี้ ปภ. จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ ปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย และเสริมสร้างความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติให้กับประชาชน