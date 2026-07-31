"จุลพันธ์" ยันยังไม่มีรายงานแรงงานไทยได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ว่า กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศ ในส่วนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ตนได้สั่งการให้สำนักงานแรงงาน (สนร.) ในประเทศญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากรายงานซึ่งได้ประสานกับองค์กรดูแลแรงงานในพื้นที่ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ทราบว่า ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประสานติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้างรวม 22 แห่ง สามารถตรวจสอบสถานการณ์แรงงานไทยได้แล้วจำนวน 187 คน โดยแรงงานทั้งหมดปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว และยังสามารถทำงานได้ตามปกติ และยังไม่มีสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายจนแรงงานไม่สามารถทำงานได้
อย่างไรก็ตาม สนร.ญี่ปุ่นจะได้ติดตามสถานการณ์จากองค์กรผู้รับเพื่อดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการอพยพแรงงานไทยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยนั้น ตามสัญญาจ้างจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการอพยพแรงงานหรือผู้ฝึกงานไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหรือสถานที่หลบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ และหากไม่สามารถทำงานในญี่ปุ่นต่อไปได้ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งแรงงานกลับประเทศต้นทาง
กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้แรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานในต่างประเทศเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน SMART TOEA ซึ่งระบบดังกล่าวจะบันทึกพิกัดสถานที่ทำงานหรือที่พักของแรงงานไทย เพื่อให้กระทรวงแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
หากแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้
หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline): +81 (0) 80-3153-9700 และ +81 (0) 90-6537-0340
Line ID: labourhotline1 และ labourhotline2
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