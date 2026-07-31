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"จุลพันธ์" ยันยังไม่มีรายงานแรงงานไทยได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ว่า กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศ ในส่วนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ตนได้สั่งการให้สำนักงานแรงงาน (สนร.) ในประเทศญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จากรายงานซึ่งได้ประสานกับองค์กรดูแลแรงงานในพื้นที่ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ทราบว่า ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประสานติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้างรวม 22 แห่ง สามารถตรวจสอบสถานการณ์แรงงานไทยได้แล้วจำนวน 187 คน โดยแรงงานทั้งหมดปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว และยังสามารถทำงานได้ตามปกติ และยังไม่มีสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายจนแรงงานไม่สามารถทำงานได้

อย่างไรก็ตาม สนร.ญี่ปุ่นจะได้ติดตามสถานการณ์จากองค์กรผู้รับเพื่อดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการอพยพแรงงานไทยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยนั้น ตามสัญญาจ้างจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการอพยพแรงงานหรือผู้ฝึกงานไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหรือสถานที่หลบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ และหากไม่สามารถทำงานในญี่ปุ่นต่อไปได้ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งแรงงานกลับประเทศต้นทาง

กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้แรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานในต่างประเทศเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน SMART TOEA ซึ่งระบบดังกล่าวจะบันทึกพิกัดสถานที่ทำงานหรือที่พักของแรงงานไทย เพื่อให้กระทรวงแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หากแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline): +81 (0) 80-3153-9700 และ +81 (0) 90-6537-0340

Line ID: labourhotline1 และ labourhotline2

Inbox Facebook: สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น