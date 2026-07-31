ไทย-เมียนมา ประสานความร่วมมือเปิดทางน้ำไหลใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1

หลังจากมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ บ้านโจตาดา ประเทศเมียนมา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่ามวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในเวลาประมาณ 12.00 น. ขณะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ระดับน้ำสูงถึงร้อยละ 90.54 จากจุดวิกฤตแล้ว อีกทั้งยังมีกระแสน้ำเชี่ยวพัดเศษไม้มาขวางทางน้ำจำนวนมาก
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย และเทศบาลตำบลแม่สาย ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา นำรถแบ็กโฮเข้าเร่งตักเศษไม้และสิ่งกีดขวางบริเวณใต้สะพานแห่งที่ 1 เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวก พร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 11.30 น. ระดับน้ำเริ่มลดลดตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง