xs
xsm
sm
md
lg

ครึ่งเช้าทองปรับ 6 ครั้ง [-150] รูปพรรณขายออก 65,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,400 บาท ขายออกบาทละ 64,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,111.08 บาท ขายออกบาทละ 65,400 บาท