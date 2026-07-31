ผอ.มศว เข้ารับทราบ 7 ข้อหาโกงสอบท้องถิ่น ส่วนอดีตอธิบดี สถ.ขอเลื่อน

วันนี้ (31 ก.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก) นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในผู้ต้องหา 13 ราย ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่ นายอัศวิน โชติพนัง หรือ ดร.วิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การซัดทอดว่า เป็นคนประสานให้ นายเรืองเดช นำข้อสอบ และไฟล์ข้อสอบ ของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ไปให้กับกลุ่ม 11 คน ที่บ้านจังหวัดนนทบุรี เพื่อแก้กระดาษคำตอบ
โดยนายเรืองเดช ได้แอบเข้าด้านหลังตึก ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหลบสื่อมวลชน
มีรายงานพนักงานสอบสวน ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่ เคยเรียกให้นายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ นำมาประกอบกับหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำ และหากสอบปากคำแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเอง
ส่วนนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนไปเป็นสัปดาห์หน้า โดยยังไม่ระบุวัน
สำหรับนายเรืองเดช ทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา 7 ข้อหา คือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ ร่วมกันเอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ ร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความ และ ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ขณะที่มีรายงานว่า กลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 3-4 คน เข้ามารับทราบข้อกล่างหากับพนักงานสอบสวนในวันนี้ เช่นกัน และพบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อน ซึ่งทั้งหมด โดยข้อกช่าวหา อั้งยี่ ซ่องโจร ความผิดตามมาตรา 188 และ ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ