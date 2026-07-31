สปส.เปิดรับฟังความเห็นร่าง กม.หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.40

น.ส.กาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดินหน้าพัฒนานโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในทุกระบบ ล่าสุดได้เตรียมมาตรการสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งครอบคลุมกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยการยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราเงินสมทบร้อยละ 10 สำหรับผู้ประกันตนที่เลือกชำระเงินสมทบล่วงหน้า 12 เดือนติดต่อกันในคราวเดียว โดยกำหนดให้มาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งการผลักดันร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนมาตรา 40 ท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดส่งเงินสมทบ ส่งเสริมวินัยในการออม และช่วยรักษา สถานะความเป็นผู้ประกันตน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับอัตราเงินสมทบตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ประกอบด้วย
– ทางเลือกที่ 1 จากเดิม 70 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 63 บาทต่อเดือน
– ทางเลือกที่ 2 จากเดิม 100 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 90 บาทต่อเดือน
– ทางเลือกที่ 3 จากเดิม 300 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 270 บาทต่อเดือน
ในส่วนของเงินสมทบที่รัฐบาลสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม กำหนดให้ทางเลือกที่ 1 คงอัตราเดิมที่ 30 บาทต่อเดือน ส่วนทางเลือกที่ 2 ปรับจาก 50 บาท เหลือ 45 บาท และทางเลือกที่ 3 ปรับจาก 150 บาท เหลือ 135 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินสมทบใหม่ตามที่กำหนดในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2569 ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์ แจ้งรายละเอียดและวันเริ่มใช้มาตรการอย่างเป็นทางการให้ผู้ประกันตนได้รับทราบต่อ