คพ.เล็งใช้โดรนขึ้นบินหาต้นตอมลพิษบึงสีไฟ หลังพบคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า มีความห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร จึงสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็ว
ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์แหล่งกำเนิดมลพิษและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 5 จุด โดยผลการติดตามตลอด 3 ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟ (BS05) มีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ประเภท 5 หรือมีสภาพเสื่อมโทรมมาก สะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งค้นหาสาเหตุและดำเนินมาตรการฟื้นฟู
กรมควบคุมมลพิษจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เพื่อระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับพร้อมนักบินโดรนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ข้อมูลจากการสำรวจทางอากาศจะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้ประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟในระยะต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน