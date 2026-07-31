อัตราว่างงานญี่ปุ่นเดือน มิ.ย.ทรงตัวที่ 2.5% ต่อเนื่องเดือนที่ 3

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ (31 ก.ค.) ว่า อัตราว่างงานเดือนมิถุนายน ทรงตัวที่ 2.5% เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยยอดผู้มีงานทำหลังปรับตามฤดูกาลแล้ว ลดลง 0.5% เหลือ 68.46 ล้านคน
สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีงานทำ มีผู้ถูกเลิกจ้างจำนวน 10,000 คน เพิ่มขึ้น 2.5% จากเดือนพฤษภาคม ส่วนผู้ที่สมัครใจลาออกมีจำนวน 10,000 คน เพิ่มขึ้น 1.4% ขณะที่ผู้เริ่มหางานใหม่ลดลง 3.9% เหลือ 490,000 คน
ด้านกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยรายงานแยกต่างหากระบุว่า อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 0.01 จุด จากเดือนพฤษภาคม ขึ้นมาอยู่ที่ 1.18 เท่ากับมีตำแหน่งงานรองรับ 118 ตำแหน่งต่อผู้หางาน 100 คน
จากการสำรวจ 11 ภาคธุรกิจ กระทรวงแรงงาน ระบุว่า ภาคบริการและภาคการผลิตมีตำแหน่งงานเปิดใหม่เพิ่มขึ้น 11.5% และ 10.4% ตามลำดับ ตรงข้ามกับอีก 3 ภาคธุรกิจที่ตำแหน่งงานเปิดใหม่ลดลง ได้แก่ ภาคสารสนเทศและการสื่อสาร ลดลง 6.4%, ภาคค้าส่งและค้าปลีก ลดลง 2.6% และภาคการศึกษา ลดลง 2.2%