คนมีรถเก่ายื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการฯ แล้วกว่า 2 แสนราย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ 214 สาขา และศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอ เพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิตามโครงการ โดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติม
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิจะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จ
สำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิภายหลังการปรับเกณฑ์ ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบก มีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 2.1 แสนราย ครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 3.7 แสนคัน แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ประมาณ 3.1 แสนคัน รถยนต์ 6.4 หมื่นคัน และยานพาหนะประเภทอื่นกว่า 2 พันคัน โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา รองลงมา คือ เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ และนราธิวาส ตามลำดับ ส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์ คือ กรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งาน
นางสาวรัชดา กล่าวว่า หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และรถยนต์ รถพ่วง และรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้น และทำให้การพิจารณาสิทธิเป็นธรรมยิ่งขึ้น
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และการได้รับสิทธิจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ