เริ่มวันนี้! คลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่าน "เป๋าตัง" เริ่มต้น 100 บาท ดบ.สูงสุด 2.80% ต่อปี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ครั้งแรกในวันนี้ (31 ก.ค.69) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่าย กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 3 ปี และร้อยละ 2.80 ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ "พลัส" มากกว่าการออมรูปแบบเดิม คือ มีจำหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ มีกลไกตลาดมารองรับ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัส จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 4,000 ล้านบาท ได้แก่
1. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส สำหรับประชาชนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2569 ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท ขั้นสูงไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยใช้วิธี First-Come, First-Served มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
2. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่าน Bond Connect Platform สำหรับผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงิน 2,000 ล้านบาท จองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง 24 ราย และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2569 เริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรพันธบัตร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ด้วยวิธีทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบๆ รอบละ 1,000 บาท เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง เนื่องจากวงเงินจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. และ Bond Connect Platform แยกออกจากกัน ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือเลือกลงทุนผ่านทั้งสองช่องทางก็ได้ สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งถัดไป จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้วางแผนการออมตามกำลังของตนเองและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ