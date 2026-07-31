รัสเซียขยายเวลาห้ามส่งออกน้ำมันเบนซิน-ดีเซล ถึง ม.ค.70

รัฐบาลรัสเซียประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2570 เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ยูเครนระดมโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและคลังเก็บน้ำมัน ตามที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ นายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลจะขยายเวลาการห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินออกไป
ตามประกาศของรัฐบาลรัสเซีย ระบุว่า จากข้อจำกัดเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ให้ต่ออายุบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2570 โดยมีการกำหนดประเภทของเชื้อเพลิง และเงื่อนไขการส่งออก
การห้ามส่งออกน้ำมันเบนซิน คำสั่งห้ามเต็มรูปแบบมีผลบังคับใช้จนถึง 31 มกราคม 2570 ครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงกลั่น และผู้ค้าทั่วไป
การห้ามส่งออกดีเซล น้ำมันเรือ และก๊าซโซลีน จะมีข้อยกเว้นให้โรงกลั่นน้ำมันส่งออกโดยตรงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันภาวะล้นตลาดในระยะยาว และให้ยกเว้นการส่งออกภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล และการส่งออกเพื่อช่วยเหลือด้วยมนุษยธรรม ตลอดจนการจัดสรรน้ำมันให้กับเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยว จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในรัสเซียปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 19 ตั้งแต่ต้นปี โดยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์เดียว ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 77.89 รูเบิลต่อลิตร (3.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน) ณ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะแถบไซบีเรีย ปรับตัวสูงขึ้นจนรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงตลาด นอกจากนี้ธนาคารกลางรัสเซียยังระบุว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้กลายเป็นตัวเร่งให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศขยับตัวสูงขึ้น