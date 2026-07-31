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เงินบาทเปิดแข็งค่าขึ้น ณ ระดับ 33.41 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เงินบาทเปิดเช้านี้ (31 ก.ค.) ที่ระดับ 33.41 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.57 บาทต่อดอลลาร์