กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 15.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตประเวศ 22.9 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางนา 21.9 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางขุนเทียน 20.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตลาดกระบัง 20.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางรัก 19.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางบอน 19.2 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสัมพันธวงศ์ 18.9 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางคอแหลม 18.8 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางเขน 18.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตหนองแขม 18.1 มคก./ลบ.ม.
11. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 18 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางกอกใหญ่ 18 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 12.7 - 18.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 11.4 - 22.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 9.8 - 18.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 11.6 - 21.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 10 - 18 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 12.3 - 20.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี