รมว.ทส.สั่งกรมอุทยานฯ ระดมกำลังช่วยเหลือชาวเชียงรายได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างทันท่วงที
สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ล่าสุด เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ได้สนธิกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตร และอุปกรณ์ทำความสะอาด ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือราษฎรที่บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบ
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งระดมฉีดล้าง ฉีดพ่นน้ำ และทำความสะอาดโคลนตมตามพื้นบ้านเรือนของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทุกข์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรกในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติ