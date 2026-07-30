20.09 น. หลายพื้นที่ กทม.ฝนตกหนัก คาดปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตคลองสามวา ดอนเมือง จตุจักร บางขุนเทียน) สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตลองสามวา บางเขน บึงกุ่ม ลาดพร้าว จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม หนองจอก หนองแขม บางแค ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกน้อย บางซื่อ) นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้น 20.30-21.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตคลองสามวา บางเขน บึงกุ่ม ลาดพร้าว จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม หนองจอก หนองแขม บางแค ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกน้อย บางซื่อ มีนบุรี สะพานสูง คันนายาว วังทองหลาง ห้วยขวาง ดินแดง พญาไท ดุสิต ภาษีเจริญ บางบอน บางขุนเทียน จอมทอง บางกะปิ) ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง