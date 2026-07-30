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สตช.โพสต์เสียใจต่อครอบครัว“ฮลุน โซโล่” พร้อมร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์อย่างรอบคอบ โปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ “ฮลุน โซโล่” พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตรวจพิสูจน์เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส