ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนภาคเหนือฝนตกหนัก-น้ำป่าไหลหลาก

วันนี้ (30 ก.ค.) ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast Service แจ้งเตือนฝนตกหนักไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ริมคลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา โดยให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด และดูแลกลุ่มเปราะบาง
กรมป้องกันได้รัยรายงานเหตุสาธารณภัยในวันนี้ว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ได้แก่ (ข้อมูล ศอ.ปภ. ณ 18.00 น.)
จังหวัดเชียงราย เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ต.แม่กรณ์ ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.สันทราย ต.แม่ยาว ต.รอบเวียง ต.เวียง อ.เมืองฯ ปัจจุบันระดับน้ำลด
จังหวัดเชียงใหม่ เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่อาย 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.แม่อาย ต.ท่าตอน ต.แม่นาวาง ต.มะลิกา อ.แม่อาย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอฟากท่า ตำบลสองห้อง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
จังหวัดพะเยา เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ ต.บ้านสาง ต.แม่ใส ต.บ้านตุ่น ต.สันป่าม่วง ต.จำป่าหวาย ต.บ้านต๋อม อ.เมือง ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
จังหวัดจันทบุรี เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ต.ฉมัน ต.ปัถวี อ.มะขาม ต.วังสรรพรส อ.ขลุง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้กำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เกิดสถานการณ์ ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามระดับน้ำในแม่น้ำ ห้วย คลอง และข่าวสารการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง