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สธ.เผยเว็บไซต์"หมอพร้อม"กลับมาเปิดให้บริการแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกระทรวงสาธารณสุช โพสต์ระบุว่า เว็บไซต์หมอพร้อม กลับมาเปิดให้บริการแล้ว สามารถติดตามข่าวสาร คู่มือบริการและการช่วยเหลือ ต้องการใช้บริการ คลิก…

https://mohpromt.moph.go.th