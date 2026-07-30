‘จุลพันธ์’ยันไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม แต่ชะลอรอความชัดเจนทางข้อกฎหมาย

จากกรณีที่ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับ “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ข้อ 2” ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนจึงจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดย นางสาวบุณยกร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า การบังคับลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการขัดต่อ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการเพิ่มเงื่อนไข สร้างอุปสรรค และจำกัดสิทธิของผู้ประกันตนเกินสมควรแก่เหตุนั้น
ล่าสุด ในรายการ กรรมกรข่าวนอกจอ (28 ก.ค. ) นายจุลพันธ์ อามรวิวัฒน์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางและแนวทางการดำเนินการเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ชี้แจงใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้:
-ยืนยันไม่ล้มเลือกตั้ง แค่ชะลอรอความชัดเจน: รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีแนวคิดยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เนื่องจากมีความจำเป็นต้องได้บอร์ดบริหารชุดใหม่ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาขับเคลื่อนงานโดยเร็ว แต่ในขณะนี้จำเป็นต้อง "ชะลอ" กระบวนการไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนทางข้อกฎหมาย
-เร่งยื่นอุทธรณ์ หวังเดินหน้าเลือกตั้ง 27 ก.ย.: สำนักงานประกันสังคมเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาต่อศาลปกครองสูงสุด หากศาลฯ มีคำสั่งยกเลิกการทุเลา ก็จะสามารถจัดเลือกตั้งในวันที่ 27 กันยายน 2569 ได้ตามกำหนดการเดิม โดยใช้ฐานรายชื่อผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้แล้วประมาณ 1.6 ล้านคน
-เตรียมแผนสอง แก้ระเบียบกระทรวงหากศาลยืนคำสั่ง: หากศาลปกครองสูงสุดยังคงคำสั่งทุเลา กระทรวงฯ จะไม่รอผลคดีหลักซึ่งอาจใช้เวลายืดเยื้อ 1–2 ปี แต่จะดำเนินการ "แก้ไขระเบียบกระทรวง" เพื่อยกเลิกเงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า และเซ็ตระบบการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด
นอกจากนี้ นางสาวบุณยกร ยังชี้อุปสรรคหากต้องเปิดเลือกตั้งเต็มรูปแบบ 11.9 ล้านคนว่า หากต้องปรับกติกาให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิกว่า 11.9 ล้านคนมาใช้สิทธิได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน อาจกระทบต่อกรอบเวลาเดิม (27 ก.ย.) เนื่องจากต้องขยายสเกลงานบริหารจัดการอย่างมาก ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ คณะกรรมการประจำหน่วย และการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า การกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านั้น เป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เคยใช้มาตั้งแต่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในรอบที่ผ่านมา