‘ศุภชัย’โต้ ‘สว.นันทนา‘ ปมฮั้ว สว. ยันไม่ได้เป็นหมาหางด้วน ไม่ได้เห็นหางท่าน สว.เช่นกัน

นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ที่จริงผมเป็นแฟนคลับของท่าน สว.นันทนา มาโดยตลอด ตั้งแต่ออกรายการทอล์กโชว์ ในแนวสนุกสนาน ไม่มีสาระ แบบสภาโจ๊ก จนมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แล้วได้ข้อสรุปว่า ท่านยังคงเส้นคงวาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น พูดจาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด
ถามว่า ผมเดือดร้อน หรือปกป้อง สว. คนใดหรือไม่ คำตอบคือไม่
แต่ถ้าได้ติดตามมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไม่ได้ปกป้องใคร นอกจากออกมาปกป้องพรรคภูมิใจไทย และ บุคคลในพรรคภูมิใจไทย 9 ท่าน ที่มีการงัดเรื่องเก่ามากล่าวหาจากกลุ่ม ilaw และพรรคฝ่ายค้านว่า เกี่ยวข้องกับการฮั้ว สว.
แน่นอนว่า ผมได้ตั้งคำถามว่ากรณีการดำเนินการของกลุ่ม สว.ประชาชน หรือ สว.สีส้ม มันแตกต่างกับการที่กล่าวหาอย่างไร เพราะขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่ม สว.สีส้ม ตั้งแต่ระดับอำเภอ มาจนถึงระดับประเทศ ลักษณะเดียวกัน ถ้ากลุ่มนั้นฮั้วแปลว่าฮั้วเหมือนกับกลุ่มที่ท่านกล่าวหา และวันนี้ก็ยอมรับว่า มีการฮั้วแต่ไม่โกง ผมก็บอกว่า ท่านแน่ใจนะ ผมมีหลักฐานที่ท่านก็ทำกันในลักษณะเดียวกัน และให้ความเห็นว่า กกต. มีอำนาจในการที่จะไปสืบสวนสอบสวนได้ตามกฎหมาย
ถ้าไม่ทำอะไรผิด ก็ไม่ต้องร้อนตัว เรื่องชั่วไม่ชั่ว แน่นอนครับว่าประชาชนเค้าเห็น และเจ้าตัวก็รู้ตัวรู้กันเองแหละว่าชั่วหรือไม่ ส่วนที่บอกว่า ไม่ดีจริงไม่รอดมาหรอก มันคนละเรื่องกันกับว่าท่านได้รับเลือกมาถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องอนาคต
ที่ผมบอกก็คือ กว่าที่จะมากัน 300 คน มาชุมนุมกันทีห้องจูปีเตอร์ เมืองทองธานีนั้น จากอำเภอสู่จังหวัด จากจังหวัดสู่ประเทศ พบกันกี่ครั้ง พบกันกี่หน
ที่แน่ๆ แต่ท่าน สว.ก็ยอมรับว่า 300 คน มาพบกันที่ห้องจูปิเตอร์ เมืองทองธานี จริง แต่จะควักเงินกันค่าอะไรกันหรือไม่ ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอก อันเป็นข้ออ้างของท่าน จะจริงหรือไม่จริง ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กัน
แต่ข้อมูลที่ผมมีมา ไม่ได้ตรงกับที่ท่านบอก เช่น ที่ท่านบอกว่า ค่าห้องจัดเลี้ยงนี้ก็ควักเงินลงขันกัน แต่ตามหลักฐานแล้ว คนจองคนจ่ายการจัดงานนี้เป็นคนเดียว มาจาก “ฟ้าเดียวกัน” คือคุณ……..หิรัญ….
ผมไม่ได้เป็นหมาหางด้วน และผมก็ไม่ได้เห็นหางของท่าน สว.เช่นเดียวกัน แต่แน่นอนว่า ผมเป็นคนละพวกกับท่าน สว.
ถ้าท่านใสซื่อบริสุทธิ์และได้เป็น สว. เพราะความนิยมชมชอบมาจากชื่อเสียงเกียรติคุณ รายการทอล์คโชว์ของท่าน โดยไม่มีการจัดตั้ง ท่านก็ไม่ต้องร้อนตัว เป็นบุคคลสาธารณะ ต้องพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ และเคารพการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย ปล่อยให้กลไกของกฎหมายดำเนินการไปเถิด อย่าร้อนรุ่มไปเลย
ผมชอบหนังเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์และตัวละครในหนังที่ผมชอบมากคือ ศาสตราจารย์ Minerva McGonagall ซึ่งบุคลิกหน้าตาคล้ายกับท่าน สว.มาก จึงทำให้ชอบท่านด้วย
จริงๆ นะ”