เตือนผู้ใช้เส้นทางขึ้นภูทับเบิก กม.8+400 – กม.8+440 เพิ่มความระวังขับขี่ หลังทางเกิดรอยแตกร้าว-ทรุดตัว

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 แจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางขึ้นภูทับเบิก ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ช่วง กม.8+400 – กม.8+440 เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้ผิวทางเกิดรอยแตกร้าวและทรุดตัว
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน อุดรอยแตกร้าว และปรับระดับผิวทางเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมทั้งอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทาง ลดความเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด