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ราคาทองคำครั้งที่ 45 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.17 น.ครั้งที่ 45 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,262.68 บาท