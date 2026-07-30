กรมทรัพยากรธรณี เตือน 15 จว.เฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม -น้ำป่าไหลหลาก 30 ก.ค. -1 ส.ค.

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2569 และขอให้เครือข่ายฯ ทธ. วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ข้อแนะนำ
- ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า 100 มม./24 ชั่วโมง
- พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง ควรเก็บข้าวของ/สัตว์/สิ่งของต่างๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัย
- สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆ เช่น สีของน้ำขุ่นข้น มีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมา ฯลฯ
- หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำ/เดินลัดลำน้ำ หรือลงน้ำหาปลา/สัตว์น้ำอื่นๆ
- ควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
- มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ
- เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อม
- ตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอ