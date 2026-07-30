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พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี หลังจากนั้น 17.30-18.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง