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อดีต ส.ว.สมชาย ชี้คดีชั้น14 แปลกใจคนบงการ ผู้ร่วมขบวนยังได้ดี เลื่อนขั้นอวยยศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #คดีชั้น14 แพทย์ใหญ่รพตร
นพ ทวีศิลป์ ถูกตั้ง กก.วินัยร้ายแรง สกัดลาออกก่อนเกษียณแล้ว

แปลกใจคนบงการ ผู้ร่วมขบวนยังได้ดี เลื่อนขั้นอวยยศ

#ลอยนวล #ผบตร #ปปช #นายก #อนุทิน