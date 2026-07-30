กทม.จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) วันสิ้นพระชนม์"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"ณ ลานคนเมือง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
เวลา 07.00 น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระ
จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตักบาตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ประธานในพิธีทอดผ้าไตร พระราชาคณะสดับปกรณ์และอนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร จากนั้นกราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกราบลาประธานสงฆ์
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 47 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล