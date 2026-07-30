"เอ็ดดี้"วิเคราะห์ปม"ฮลุน โซโล่"เสียชีวิตปริศนาที่จอร์เจีย พร้อมจุดร่วมที่น่าสงสัยจริง

นายอัษฎางค์ ยมนาค หรือ เอ็ดดี้ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ชะตากรรมปริศนาในจอร์เจีย
#อัษฎางค์ยมนาค | #อ่านเกมอำนาจ
เห็นข่าว 4 คนนี้เผยแพร่ไปทั่ว แต่ความจริงข่าวชุดนี้มีข้อเท็จจริงเป็นฐาน แต่การพาดหัวและนำภาพมาเรียงต่อกันทำให้ดูเหมือนเป็นคดีชุดเดียวมากกว่าหลักฐานที่มีอยู่จริง
สิ่งที่น่าตั้งคำถามอาจยังไม่ใช่ว่ามีใครกำลังล่านักท่องเที่ยวต่างชาติในจอร์เจีย แต่คือเหตุใดเมื่อชาวต่างชาติเสียชีวิต เจ้าหน้าที่พบร่างแล้ว ครอบครัวกลับยังต้องประกาศตามหา และกว่าจะได้รับคำตอบก็ล่วงเลยไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์
เราไม่ควรสร้างทฤษฎีฆาตกรรมจากความคลุมเครือ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้คำว่า “อยู่ระหว่างการสอบสวน” กลายเป็นเหตุผลที่ครอบครัวไม่ได้รับคำอธิบายอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
มีเหตุให้ตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพและความโปร่งใสของกระบวนการแจ้งเหตุ–สอบสวนในจอร์เจีย แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดขบวนการมุ่งทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือทั้งสี่กรณีเชื่อมโยงกัน
ข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี
1. Alina Kambarova หญิงชาวรัสเซีย อายุ 22 ปี
กรณีนี้เกิดขึ้นจริง เธอเดินทางถึงทบิลิซีวันที่ 16 มีนาคม และถูกพบเสียชีวิตในห้องพักของ Panorama 360 Hotel ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลจากความรุนแรงที่เห็นได้ชัด ตำรวจเปิดสอบสวนตามมาตรา 115 และสั่งตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต แต่การตรวจเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การเรียกเธอว่า “นักท่องเที่ยว” อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะเธอเคยอาศัยในจอร์เจียมาแล้วประมาณครึ่งปี และครั้งนี้มีแผนจะกลับไปใช้ชีวิตและหาที่พักระยะยาว ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเพียงไม่กี่วัน
จุดที่น่าตั้งคำถามจริงคือ โรงแรมพบว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม แต่ครอบครัวและเพื่อนเพิ่งทราบในวันที่ 19 หลังพยายามตามหาด้วยตนเอง และครอบครัวร้องเรียนว่าติดต่อผู้สอบสวนและขอผลตรวจได้ยาก
1. Dhvanit Rajdeep นักศึกษาแพทย์ชาวอินเดีย อายุ 23 ปี
กรณีนี้เกิดขึ้นจริงเช่นกัน แต่รายละเอียดสำคัญในภาพชวนให้เข้าใจผิด เขาไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวและไม่ได้ถูกพบในโรงแรม เขาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่พำนักและศึกษาอยู่ในทบิลิซี ขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ก่อนพบร่างในแม่น้ำ Mtkvari มากกว่าสองสัปดาห์ต่อมา
ก่อนหายตัว ครอบครัวกล่าวหาว่าเขามีปัญหากับเจ้าของบ้านและเพื่อนร่วมที่พัก ทั้งเรื่องเงิน ทรัพย์สิน และการคุกคาม แต่ขณะนี้ข้อมูลส่วนนี้ยังเป็นคำกล่าวของครอบครัวที่สื่ออินเดียนำเสนอ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลหรือตำรวจพิสูจน์แล้ว
ตำรวจเปิดสอบสวนตามมาตรา 115 เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีรายงานสาธารณะที่ยืนยันว่าการเสียชีวิตของเขาเกี่ยวข้องกับกรณีอื่น
1. Ivan Shutenko ชายเกิดปี 2003
มีประกาศตามหาบุคคลชื่อนี้จริง โดยระบุว่าเดินทางมาจากไอร์แลนด์และขาดการติดต่อหลังคืนวันที่ 20 ต่อเนื่องวันที่ 21 กรกฎาคม แต่จนถึงขณะนี้ผมยังไม่พบคำยืนยันจากตำรวจจอร์เจียหรือสื่อท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือว่าเขาเสียชีวิตแล้ว หรือถูกพบในอพาร์ตเมนต์ตามที่บางเพจไทยนำไปเผยแพร่
ดังนั้น สถานะที่ระมัดระวังที่สุดในขณะนี้คือ ยังเป็นบุคคลสูญหายที่มีการประกาศตามหาในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ควรนับรวมเป็นผู้เสียชีวิตรายที่สี่จนกว่าจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
1. ฮลุน โซโล่
ฮลุนขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ก่อนตำรวจจอร์เจียยืนยันต่อสื่อเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า พบเขาเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซี และเปิดสอบสวนตามมาตรา 115
ประเด็นที่น่าตั้งคำถามมากที่สุดคือ สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเขาอาจถูกพบเสียชีวิตก่อนการยืนยันต่อสาธารณะเกือบสองสัปดาห์ ขณะที่ครอบครัวและคนไทยยังประกาศตามหาเขาอยู่ หากลำดับเวลาดังกล่าวถูกต้อง จำเป็นต้องอธิบายว่าเหตุใดข้อมูลผู้เสียชีวิตจึงไม่ถูกเชื่อมโยงกับการประกาศตามหาและส่งต่อไปยังฝ่ายกงสุลเร็วกว่านั้น
สถานทูตไทยได้รับการยืนยันจากตำรวจว่าทรัพย์สินของฮลุนยังอยู่ครบ และย้ำว่าจะติดตามข้อเท็จจริงทุกประเด็น ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
จุดร่วมที่น่าสงสัยจริง
จุดร่วมไม่ได้อยู่ที่ “ทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวและถูกพบเป็นศพในโรงแรม” เพราะข้อความนั้นไม่ถูกต้อง
จุดร่วมที่มีน้ำหนักมากกว่าคือ ผู้เสียชีวิตเป็นคนหนุ่มสาวชาวต่างชาติ สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่กระจ่างในช่วงแรก และอย่างน้อยสองกรณีคือ Alina กับฮลุน มีช่องว่างระหว่างเวลาที่เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตกับเวลาที่ครอบครัวได้รับทราบ จนครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต้องประกาศตามหาเอง
นี่ทำให้เกิดคำถามที่ชอบธรรมเกี่ยวกับ
• ระบบระบุตัวผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติ
• การตรวจสอบทะเบียนโรงแรม หนังสือเดินทาง และข้อมูลเข้าเมือง
• การประสานระหว่างตำรวจ โรงแรม กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต
• ระยะเวลาการชันสูตรและการเปิดเผยข้อมูลแก่ครอบครัว
• เหตุใดบางครอบครัวจึงต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ทั้งที่เจ้าหน้าที่พบร่างแล้ว
ปัญหาเหล่านี้สามารถสะท้อน ความบกพร่องของระบบราชการหรือการประสานงาน ได้โดยไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามีการปกปิดฆาตกรรม
มาตรา 115 ไม่ได้แปลว่า “ตำรวจสรุปว่าฆ่าตัวตาย”
มาตรา 115 ของประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียมีชื่อว่า “การผลักดันหรือชักนำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย” โดยครอบคลุมการข่มขู่ การปฏิบัติอย่างโหดร้าย หรือการเหยียดหยามศักดิ์ศรีจนผู้เสียหายฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย
สื่อท้องถิ่นระบุว่าเจ้าหน้าที่มักเปิดสอบสวนตามมาตรานี้เมื่อพบผู้เสียชีวิตในสถานการณ์ที่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน จึงเป็นเพียง กรอบกฎหมายสำหรับเริ่มสอบสวน ไม่ใช่ผลชันสูตร และไม่ใช่หลักฐานว่าผู้เสียชีวิตฆ่าตัวตายหรือถูกผู้อื่นบังคับให้ฆ่าตัวตาย
สรุป
Alina กับฮลุนถูกพบในโรงแรมจริง แต่ Dhvanit ถูกพบในแม่น้ำ ส่วน Ivan ยังไม่มีคำยืนยันทางการว่าเสียชีวิต นอกจากนี้ Dhvanit เป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในจอร์เจีย และ Alina มีแผนกลับไปใช้ชีวิตที่นั่น จึงไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวลักษณะเดียวกันทั้งหมด
ขณะเดียวกัน การบอกว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยก็เร็วเกินไป เพราะความล่าช้าในการแจ้งครอบครัว โดยเฉพาะกรณีที่พบร่างแล้วแต่คนใกล้ชิดยังประกาศตามหาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เป็นเรื่องที่ทางการจอร์เจียควรอธิบายอย่างจริงจัง
จนถึงขณะนี้ รัฐบาลออสเตรเลียและสหรัฐฯ ยังจัดจอร์เจียโดยรวมอยู่ในระดับให้ใช้ความระมัดระวังตามปกติ ยกเว้นอับคาเซียและเซาท์ออสซีเชีย และจอร์เจียมีผู้เดินทางต่างชาติหลายล้านครั้งต่อปี จึงยังใช้คดีจำนวนไม่กี่คดีสรุปไม่ได้ว่าประเทศนี้มีการมุ่งฆ่านักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเป็นระบบ