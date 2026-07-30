xs
xsm
sm
md
lg

"ในหลวง"พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ ความว่า

"พระคุณแม่มากพ้น พรรณนา
จรดลึกเหนือเวลา เปรียบได้
แทนคุณแม่ยากหา ใดทด แทนคุณ
ประกอบดีประกาศไว้ โลกรู้ สรรเสริญ"