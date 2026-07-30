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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 31.44 จุด มูลค่าซื้อขาย 66,485.80 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าปิดที่ระดับ 1,593.03 จุด ปรับลง 31.44 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.94% มูลค่าซื้อขาย 66,485.80 ล้านบาท