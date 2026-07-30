ยื่นสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ช่วยครอบครัว "ฮลุน โซโล่"ประสานนำร่างกลับไทย-ยื่นคุ้มครองเฟซบุ๊ก-ยูทูบ

นายกฤษฎา บุญเรือง (สิงห์ดำ รุ่น 32) ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ด่วนพิเศษ ถึง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การประสานงานช่วยเหลือครอบครัวของ คุณบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่) นิสิตเก่าสิงห์ดำ รุ่น 71 ความว่า
กระผม นายกฤษฎา บุญเรือง ขอความอนุเคราะห์ด่วนพิเศษจากท่านนายกสมาคมฯ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเข้าช่วยเหลือและประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวของ นายบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่) นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ รุ่น 71) ซึ่งเสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะเดินทางไปถ่ายทำรายการด้วยตัวคนเดียว ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ในขณะนี้ ครอบครัวของคุณบวรทัตซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังตกอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรง ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาคมฯ ช่วยเป็นที่พึ่งและเป็นผู้ประสานงานหลักแก่ครอบครัวใน 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.การประสานงานสิทธิของผู้เสียชีวิตในต่างประเทศและการนำร่างกลับไทย
ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดย กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล (โทรศัพท์ Call Center 24 ชั่วโมง: 02-572-8442 หรือ 02-575-1047-51) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี (ซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศจอร์เจีย โทร: +90-312-437-4318) กำลังเร่งประสานงานกับตำรวจจอร์เจียเรื่องผลการชันสูตรและการออกเอกสารมรณบัตรกงสุล
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านระยะทางและขั้นตอนของนิติเวชประเทศจอร์เจีย กระผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ ช่วยติดตามและประสานงานกับครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรมและกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด หากเกิดข้อติดขัดในเรื่องกระบวนการเอกสาร การแปลภาษา การฌาปนกิจ หรือการขนส่งร่างกลับประเทศไทย เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องราบรื่นและแบ่งเบาภาระจิตใจของครอบครัว
2.การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินดิจิทัลและรายได้จาก YouTube (Google AdSense) และ Facebook
คุณบวรทัตเป็นครีเอเตอร์ชื่อดัง เจ้าของช่อง Hlun Solo บน YouTube ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 900,000 คน และผู้ติดตามบนแฟนเพจ Facebook กว่า 2.5 ล้านคน เนื่องจากเขาเสียชีวิตโดยอาจจะไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือมอบหมายสิทธิทางการเงินไว้ให้แก่ผู้ใด ครอบครัวจึงเสี่ยงที่จะสูญเสียสิทธิ์ในช่องและรายได้ค้างจ่าย หากไม่เร่งดำเนินการตามนโยบายของแพลตฟอร์ม ดังนี้
เงื่อนไขของ YouTube / Google AdSense: ตามกฎหมายไทยและนโยบาย Google ทายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้ง “ผู้จัดการมรดก” จากนั้นนำคำสั่งศาลและใบมรณบัตรส่งผ่านฟอร์มทางการ (Submit a request regarding a deceased user’s account) เพื่อขอสิทธิ์การดูแลช่องและรับเงินรายได้ค้างจ่าย โดยต้องเร่งรักษาสภาพช่องไม่ให้ขาดความเคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน ซึ่งอาจถูกระบบยกเลิกการสร้างรายได้ (Monetization)
การดำเนินการเกี่ยวกับ Facebook: สำหรับแฟนเพจและบัญชี Facebook ครอบครัวจำเป็นต้องยื่นเรื่องผ่านฟอร์ม Request Regarding a Deceased Person’s Account โดยแนบใบมรณบัตรและคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อขอเปลี่ยนสถานะบัญชีเป็น “บัญชีผู้ล่วงลับ” (Memorialized Account) เพื่อปกป้องเพจจากการถูกแฮกหรือสวมสิทธิ์ หรือร้องขอปิดบัญชีอย่างปลอดภัย เนื่องจาก Facebook ไม่มีนโยบายโอนสิทธิ์การเข้าถึงหรือจ่ายเงินรายได้ให้ทายาทโดยตรง
กระผมในฐานะสิงห์ดำ (รุ่น 32) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือด่วนพิเศษแก่ครอบครัวของนิสิตเก่ายอดกตัญญูท่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งทีมนิติกรให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การช่วยประสานงานกับภาครัฐ หรือการอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ เพื่อให้ครอบครัวของคุณบวรทัตผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี”