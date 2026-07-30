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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัว"ฮลุน โซโล่"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ระบุว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของนายบวรทัต เป็งสุข (ฮลุน โซโล่)
นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โครงการจุฬาฯ ชนบท รุ่นที่ 37 ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี และอยู่ในความทรงจำของนักเดินทางตลอดไป”