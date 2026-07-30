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ปชช.ร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่ลานริมน้ำห้างโกลเด้นเพลสท่าเตียนเป็นจำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศที่ลานริมน้ำห้างโกลเด้นเพลส สาขาท่าเตียน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้เป็นจำนวนมาก เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานพุทธประเพณีอันดีงาม