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ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.01 น.ครั้งที่ 6 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,020.12 บาท