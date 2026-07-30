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หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 9.86 จุด มูลค่าซื้อขาย 8,259.61 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 1,614.61 จุด ปรับลง 9.86 จุด มูลค่าซื้อขาย 8,259.61 ล้านบาท